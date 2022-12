Tus hijos ya no lo tendrán tan fácil para hacer compras en la Play Store

Sin duda es algo que ocurre más a menudo de lo que nos gustaría a los padres, el que, sin querer normalmente, o a veces queriendo, nos encontremos con compras en las tiendas digitales que por supuesto no habríamos aprobado en otro momento. Y es que como sabéis si las compras dentro de la tienda de Google no están configuradas adecuadamente es posible que nos encontremos con cargos indeseados por compras que se han realizado por error. Un “peque” muchas veces se encuentra ante botones que no comprende lo que son, y que por tanto podían estas preguntando por confirmar una compra. Ahora será algo más difícil que esto ocurra con las novedades que está introduciendo Google.

Novedades en las compras de la Play Store

Con las últimas novedades que ha introducido Google en la Play Store, será mucho más difícil que se de esa situación en la que el menor tiene la tentación de “robarle” a su padre o madre la tarjeta de crédito, para hacer las compras que le apetezcan en la tienda móvil. En el caso de que esto ocurra nos enteraremos igualmente, porque a partir de ahora recibiremos una notificación que nos dirá que nuestro hijo está intentado comprar una app o juego, o un contenido adicional dentro de él.

El proceso para aprobar compras | Google

Y por supuesto esta notificación nos llevará a una pantalla donde podremos dar el visto bueno, o no, a esa compra. De tal forma que podremos evitar que esta se haga realidad sin nuestro consentimiento. Será algo similar a las posibilidades que nos ofrece Family Link a la hora de abrir sitios web, y sobre todo cuando se quiere instalar una app nueva. Esto era posible ya, pero la gran novedad que introduce Google tiene que ver con el medio de pago. Ya que, si el menor quiere utilizar un medio de pago que no está dentro de los que tenemos configurados por defecto en la tienda, recibiremos una notificación con diversa información.

Las imágenes que ha compartido Google nos muestran este nuevo proceso de compra de apps. Básicamente cuando el menor vaya a hacer la compra, verá un botón verde con el que podrá preguntar en un mensaje a su tutor si le autoriza la compra. La información que ve este último sobre la compra es bastante detallada. Mostrando cuál es la app o juego que se quiere comprar, así como el medio de pago que se va a utilizar. En este caso tenemos la opción de denegar o aprobar la compra gracias a dos botones en la parte inferior.

Esto es algo especialmente útil si no tenemos configurado un medio de pago familiar, que puedan usar indistintamente todos los miembros de la familia. De esta manera tendrás más control no solo sobre lo que instalan, sino cómo lo pagan, y si procede, abortar la compra. Eso sí, estos controles solo estarán disponibles en compras realizadas por menores de 14 años, si sobrepasan esa edad, no requerirán de esos controles y por tanto tendremos que usar otras alternativas para supervisarlo.