¿Toques fantasma en la pantalla de tu móvil? Así puedes solucionarlo

La pantalla táctil permite al usuario realizar cualquier función en su móvil simplemente con sus dedos. Además de los toques involuntarios, estas a veces presentan un problema por el cual sin la intervención del usuario se mueven o realizan alguna acción, estos son los conocidos como toques Fantasmas, a continuación, te contamos como se producen y cómo evitarlo.

Toques fantasmas, aprende a evitarlos

Enviar mensajes, llamar a usuarios o simplemente abrir una aplicación de forma automática sin que nadie este usando el móvil, son algunos de los actos que llevan a cabo los toques fantasmas. Un problema al que se enfrentan muchos usuarios, estos pueden tener más de un origen y por ello debemos realizar una serie de comprobaciones para conocer su origen.

Protector de pantalla | smart engineered

Uno de los elementos más importantes y delicados de nuestros dispositivos es la pantalla, aunque los fabricantes ponen cada vez más empeño en fabricarlas con materiales más resistentes, estas se ven expuestas a otros problemas además de la rotura de sus cristales. El uso del protector de pantalla ayuda a conservarla en mejores condiciones, evitando las grietas y los rayones, pero puede ser una de las causas de este tipo de fallos. Al colocarlos es probable la formación de burbujas, atrapar motas de polvo e incluso generar humedad, esto unido a la mala calidad tanto de la pantalla como del propio protector se convierten en el origen del problema. Procede a retirar el protector de pantalla y comprobar si de esta forma desaparece el problema.

Al mismo tiempo, debemos limpiar la pantalla del móvil, la suciedad es otra de las causantes de estos toques fantasmas. Usa un paño suave para eliminar todos los restos de mugre y suciedad de la pantalla. Estas suelen ser las causas que afectan directamente al teclado táctil de la pantalla, aunque existen otras causas indirectas como la calidad del cable y el cargador de carga. Sustituir estos puede acabar de raíz con el comportamiento imprevisible de la pantalla.

El calor intenso, a menudo es el causante de problemas en nuestro smartphone, alterando no solo el rendimiento, sino que puede generar un mal funcionamiento del táctil con estas pulsaciones indeseadas. Por lo que es importante evitar el sobrecalentamiento del mismo. Un móvil desactualizado, es una fuente de problemas, además de a los problemas de seguridad nos enfrentamos a este tipo de fallos. Por lo que es importante comprobar si tenemos pendiente alguna actualización y llevarla a cabo.

Si una vez hemos revisado todos estos aspectos el problema no se resuelve, quizás sea el momento de tomar medidas más drásticas y proceder a restablecer los valores de fábrica del dispositivo. Al hacerlo, borraremos todos los ajustes y posibles alteraciones que haya sufrido el sistema durante el tiempo de uso. Si no nos queda más remedio y no hemos sido capaces de solucionarlo por nosotros mismos, tendremos que acudir al servicio técnico con el fin de acabar con los toques fantasmas. Sobre todo es recomendable si el móvil se encuentra en garantía y tenemos que sustituir la pantalla.