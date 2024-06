Un fallo de Apple Pay está haciendo cargos fantasma en las tarjetas de algunos usuarios

Sorprendente lo que está ocurriendo ahora mismo en Hungría con Apple Pay. La pasarela de pagos de Apple, que se caracteriza como otras por ser muy segura en cuanto a transacciones y movimientos en cuenta se refiere, está haciendo cargos no autorizados en las cuentas de diversos usuarios, y parece que todo se debe a un desafortunado fallo de su plataforma. Los usuarios están viendo un gran número de cargos en sus cuentas en un corto intervalo de tiempo, y lógicamente esto ha hecho saltar todas las alarmas, ya que algunos de estos usuarios han visto cómo se esfumaban los fondos de sus cuentas rápidamente.

¿Qué está pasando?

Pues lo que está ocurriendo es que muchos usuarios húngaros de Apple Pay están viendo cargos no autorizados en sus cuentas. Curiosamente todos estos pagos anómalos tienen como origen compras en la App Store, algo que tendría sentido, ya que estaríamos hablando de un problema de Apple con la facturación, y no de la injerencia de terceros en esos sistemas de facturación. Algo que por otro lado nos podría tranquilizar, ya que precisamente si todo queda en casa, podemos estar hablando de un fallo técnico, y no de un ataque por parte de hackers.

Pero el estropicio está siendo notable para algunos usuarios. Y es que hay reportes de quien ha visto cómo se han esfumado de su cuenta 1.500 dólares al cambio, lo que obviamente es una cifra muy elevada para perder por un simple fallo técnico. Han sido cientos de quejas las presentadas por parte de usuarios de Apple a medios húngaros, y reportando que en apenas un intervalo de cinco minutos han visto cargarse varios importes en sus cuentas.

Y es que han llegado a hacer 74 cargos en este corto espacio de tiempo. Afortunadamente la mayoría de tarjetas se han bloqueado automáticamente antes de hacer más cargos no autorizados, por lo que esas situaciones de cargos extremos solo han ocurrido puntualmente. La buena noticia es que Apple ya estaría trabajando en resolver este problema. Y por tanto en devolver los importes cobrados indebidamente a los usuarios de la App Store.

Por tanto, todo parece deberse a un problema de Apple con su facturación dentro de la App Store, y que afortunadamente no es consecuencia de un ataque externo, lo que sería más grave, ya que sería más difícil recuperar el dinero, y lo más importante, abriría una brecha de seguridad preocupante. Pero no nos engañemos, tampoco es admisible que una plataforma como la de Apple haga cargos indebidos en las tarjetas de sus clientes, eso es algo que desde luego no se puede admitir tan siquiera como consecuencia de un fallo puntual. Esperamos que en las próximas horas todo se resuelva y las sumas sean restituidas, porque desde luego hay algunos casos puntuales en esta información que son verdaderamente sangrantes.