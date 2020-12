TikTok da su paso más atrevido y busca que puedas pagar a través de su app, ¿cómo?

Tras el éxito cosechado en los dos últimos años que le ha llevado a convertirse en una de las redes sociales más importantes, TikTok quiere más y ni siquiera el veto de Trump (en suspenso) parece haber detenido sus planes de seguir expandiendo su negocio. Ahora, los chinos de ByteDance dan un paso que muchas otras empresas han decidieron realizar en el pasado y que tiene que ver con la posibilidad de convertirse en una plataforma de pagos. Como Apple, Google, Samsung, WhatsApp, etc.

Así las cosas, ByteDance ha solicitado de forma oficial la propiedad de una nueva marca comercial que se llamará TikTok Pay, de ámbito internacional y que cubre la gestión de 36 "propiedades financieras" que se encuentra en trámites de aprobación, por lo que en el momento en el que pueda ofrecer este servicio sus cientos de millones de usuarios será capaces de completar transacciones sin necesidad de acudir a otras pasarelas de pago.

Aun así, en la industria ya esperaban un movimiento de este tipo toda vez que el pasado mes de septiembre, los dueños de TikTok compraron la empresa china UIPay para potenciar ese tipo de transacciones en aquel país y, de paso, adquirir el conocimiento y experiencia suficientes para afrontar el proyecto de extender una función de estas características a la mayor cantidad posible de países en los que tienen presencia actualmente.

Anonymous pide a los internautas que eliminen la aplicación de TikTok de sus móviles | Getty

Pagar dentro de TikTok con TikTok

Desde luego, la red social de los microvídeos no parece desencaminada, vistos los esfuerzos de otras empresas por llevar a cabo estrategias parecidas. WhatsApp, por ejemplo, es una de las aplicaciones que más está trabajando por llevar esos pagos a través de sus propios sistemas, a pesar del recelo que despiertan en buena parte de la comunidad bancaria internacional. En Brasil, por ejemplo, los de Facebook tuvieron que parar la implementación de su servicio de pago ante las denuncias y reclamaciones realizadas ante el Banco Central de aquel país, a pesar de los acuerdos que ya tenían cerrados con algunas entidades.

Es obvio que estas iniciativas despiertan un enorme recelo por parte de la banca que ve cómo las empresas tecnológicas buscan nuevas formas de negocio dentro de sectores hasta ahora acotados a unos pocos protagonistas. Sea como fuere, TikTok permitiría el pago en su aplicación a través de entidades y plataformas de pago ya establecidas que se verían obligadas a ofrecer una pequeña comisión por ese negocio que les proporcionan desde la red social.

Aunque esa petición de TikTok Pay para operar de forma internacional se lleve a cabo en los próximos días o semanas, el proceso de implementación de esta nueva herramienta no se haría realidad hasta bien entrado 2021 en el mejor de los casos. Por lo que ahora, de momento, no podemos esperar demasiadas transformaciones para una plataforma que concluye 2020 como uno de sus peores años, no precisamente por el éxito entre sus millones de usuarios, sino por esa amenaza de cierre de sus operaciones en los EE.UU. que ha sobrevolado a ByteDance en los últimos meses.