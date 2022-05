¿Tienes una tableta Android? Esta novedad de Gboard te interesa

El teclado virtual y táctil de nuestros dispositivos no suele ser algo a lo que le prestemos mucha atención. Pero sí que es verdad que tiene mucha más importancia de la que nos creemos. Y es que llegar bien a todas las teclas es esencial para no solo escribir rápido, sino cómodos. Algo que hemos tenido que ir adaptando con el paso de los años, ya que con pantallas cada vez más grandes esto se ha ido haciendo poco a poco más difícil para muchas personas. Y no digamos con las grandes tabletas de las pantallas o de los móviles plegables. Con ellas es más difícil que nunca escribir, ya que no se llega bien a todas las teclas, al menos en las Android, con un Gboard que hasta ahora no había prestado atención a estos aspectos. Algo que va a cambiar ahora como vais a poder comprobar.

Nuevo Gboard para tabletas

Pues bien, ahora hemos conocido que Gboard, el teclado de Google que está en la gran mayoría de dispositivos Android, también las tabletas, se está adaptando por fin a la peculiar pantalla de estas, y sobre todo a su gran tamaño. Y lo está haciendo con un nuevo diseño, que nos recuerda a aquel Natural Keyboard de Microsoft, que separaba las teclas por la mitad, para poder llegar mejor a todas ellas manteniendo una posición natural de las manos. Este nuevo diseño, al dividirse por la mitad el teclado y dejar un espacio vacío entre medias, es posible llegar mejor a las teclas, y por tanto escribir en una posición más cómoda y natural.

En este caso vemos que lo único que se conserva con su tamaño y aspecto original es la barra espaciadora. Esta se muestra completa, por lo que podemos llegar a ella igualmente desde un lado que, del otro, por lo tanto, no se corta a la mitad como sí que ocurre con otros teclados que utilizan este tipo de distribución más natural. De momento este nuevo teclado para tabletas no está disponible, sino que es algo en lo que está trabajando Google. Pero tiene todo el sentido pensar que Google transforme su teclado para tabletas ahora que hay una versión específica para ellas como es Android 12L.

Por tanto, parece que las tabletas con este sistema operativo por fin contarán con un teclado adaptado al tamaño de su pantalla, así como para los móviles plegables. Estos son otros que se han encontrado problemas en sus teclados al hacer más grandes las pantallas cuando se despliegan. Al fin y al cabo, con esta nueva distribución es más sencillo llegar a todas las teclas si cogemos el dispositivo por los extremos. Una novedad que es de esperar llegue en las próximas semanas o meses, ya que como se puede ver en las imágenes parece que su diseño está terminado, y de momento falta liberarlo solo a todos los usuarios de las versiones para tabletas. Es de esperar que esta característica llegue a todos los usuarios no solo los del nuevo sistema para tabletas de Google.