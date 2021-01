Si tienes esta 'app' que contabiliza calorías, bórrala ahora mismo porque es un 'malware'

Gracias a los teléfonos móviles podemos hacer prácticamente de todo y, una de esas tareas que se han incorporado a las rutinas diarias de aquellos que se cuidan y miran muy mucho todo lo que comen, es la de medir las calorías que ingieren gracias a aplicaciones que les dicen cuánto poder calorífico tiene la lechuga, el atún, el maíz, las aceitunas, el aguacate o lo que sea que le pongan a la ensalada de los lunes.

Y claro, un segmento de aplicaciones tan solicitado se convierte prácticamente de manera inmediata en un lugar al que los hackers van a ver si pueden pescar algo de los usuarios. Cosa que ha ocurrido con Daily Food Diary, una aplicación de Android que nos daba toda la información sobre lo mucho o poco que nos estamos pasando con cada una de las comidas que hacemos a diario.

Disponible en la tienda de aplicaciones de Android

El peligro de aplicaciones como esta Daily Food Diary es que no se trata de apps que tenemos disponibles a través solo de fuentes no fiables, o webs de dudoso origen, sino que están al alcance de cientos de millones de usuarios de todo el mundo a través de la Play Store de Google, por lo que llegamos a pensar que su descarga a nuestro smartphone es del todo segura.

Daily Food Diary en la Play Store de Android. | Google

En este caso no es así e, incluso, llegó a sortear y camuflarse de la atenta mirada de Play Protect, que es la capa de seguridad que Google (nos dice que) aplica a cada una de las aplicaciones que se sube a su tienda y que, en este caso, oculta a un viejo conocido del que ya os hemos hablado en anteriores informaciones y que atiende al nombre de un supervillano antagonista de Batman: Joker.

Esta aplicación nos solicita toda una serie de permisos para funcionar, como es el acceso a la cámara para hacer las fotos a la comida que más tarde valora diciéndonos cuántas calorías tiene. Por si fuera poco, nada más abrirla decide ejecutarse de inicio con el dispositivo por lo que siempre está trabajando en segundo plano sin que el usuario pueda saber que lo está haciendo. Es más, incluso en el caso de que nos demos cuenta y queramos cerrarla, es capaz de anular cualquier intento por lo que se mantiene activa dentro de nuestro dispositivo de manera indefinida.

Otros permisos que solicita son los de acceso a los contactos y a las llamadas telefónicas por lo que en el momento que se los concedemos, registra toda nuestra agenda de contactos y los envía a un "almacenamiento externo desconocido", además deconseguir la capacidad de aceptar o bloquear llamadas que nos leguen al smartphone.

La principal actividad de este Joker es la de generar de manera constante clics sobre elementos de publicidad de tal forma que, aun estando en segundo plano, origina beneficios a los hackers estafando a las empresas que contratan publicidad con visualizaciones que no existen. Por si fuera poco, toda esa actividad provoca una reducción progresiva en el rendimiento del teléfono así como en la duración de la batería, que no descansa de trabajar en segundo plano. Por suerte, Google ya la ha eliminado de la Play Store y no está disponible aunque si la tienes almacenada en vuestro teléfono, no dudéis en borrarla cuenta antes o solicitar la ayuda de un programa antivirus para erradicarla.