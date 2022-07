¿Tienes buen gusto musical? Esta IA valora tus gustos según tu historial de Spotify

Los gustos musicales pueden ser tan variados como los gustos personales. Cada uno de nosotros escuchamos los estilos musicales que más se corresponden con nuestra personalidad. Por esta razón, muchas veces nos hemos podido sentir juzgados por nuestras preferencias, ya que los cantantes o grupos de música que escuchamos no siempre son, en ocasiones, los más populares o los que suelen gustar más.

Una de las plataformas que más utilizamos para escuchar música es Spotify. Poder escuchar todas las canciones que queramos de nuestros artistas favoritos, crear playlist de varios géneros musicales e incluso compartir listas de canciones, son algunas de las herramientas que nos ofrece esta plataforma.

Sin embargo, algo que probablemente desconocías, es que existe una inteligencia artifical (IA) que juzga tus canciones favoritas y opina sobre tus gustos musicales. Desarrollada por la revista "The Pudding", esta IA no está controlada por un equipo de profesionales que dan su valoración, sino que se trata de un software creado para dar un resultado humorístico sobre tu historial de música.

La herramienta de inteligencia artificial que juzga tus gustos musicales

"How bad is your Spotify" es la herramienta en cuestión. Para utilizarla, solo tienes que acceder a la página web de "The Pudding". Al entrar lo primero que encuentras es el botón que te anima a realizar un test.

Para ello, deberás acceder a tu cuenta de Spotify y, a partir de ese momento, el software analizará la música de tu historial de reproducción. Para completar el análisis y hacer una valoración más detallada, esta IA te realizará algunas preguntas sobre tus gustos musicales.

La valoración que realiza la hace a partir de un algoritmo basado en varias reseñas de sitios web como Pitchfork, la revista "Times", los Tiny Desk Concerts de la radio NPR y el YouTube de Anthony Fantano. A partir de estos datos, la herramienta nos dirá si de verdad tenemos buen gusto musical o si es algo de lo que no deberíamos presumir.

Lo más curioso es que cuando finalices el test, obtendrás una puntuación y una serie de comentarios sobre tus estilos musicales, artistas y canciones que más has escuchado recientemente. Lejos de recibir una valoración seria, los comentarios están enfocados en generar humor en sus usuarios.

