Accede al historial de Spotify para no perderte ninguna canción que te haya gustado

Spotify se ha posicionado como la mejor alternativa del mercado si buscas una plataforma de música bajo demanda. Con un catálogo increíblemente amplio, además de todo tipo de funciones con las que disfrutar de la mejor experiencia, lo cierto es que esta app no tiene rival capaz de plantarle cara.

Y eso que otros servicios como Tidal o Apple Music ofrecen sonido sin pérdidas, por lo que la calidad es muy superior. Pero, independientemente de que Spotify Hi-Fi siga sufriendo retrasos, nadie puede negar la hegemonía de esta aplicación para escuchar música por Internet.

Además, el equipo detrás del desarrollo de esta app no para de lanzar actualizaciones con la que dotar de nuevas funciones a Spotify. ¿Una de las más interesantes? Un sistema de notificaciones que te avisa cuando vaya a haber un concierto cerca de tu ubicación.

Spotify es perfecto para descubrir nuevos artistas

Como te hemos dicho antes, uno de los puntos más atractivos de Spotify tienen que ver con su ingente catálogo musical. Encontrarás artistas de todo tipo para que descubras nuevas canciones.

Así de fácil es cambiar el nombre de una lista en Spotify | Unplash

Y justo aquí es donde está el problema: la variedad es tan sumamente amplia que es muy probable que hayas escuchado una canción que te haya gustado, pero ahora no sabes encontrarla.

Además, la versión para móviles no cuenta con ningún tipo de historial, por lo que no hay forma de recuperar una canción o lista de reproducción que hayas escuchado a través de Spotify. ¿O sí?

Que sepas que la aplicación de música en streaming sí que cuenta con la opción de recuperar tu historial de canciones escuchadas. Aunque no se puede hacer a través de la aplicación de Spotify, sino que está disponible en su propia web.

Para ello, lo único que tienes que hacer es acceder al siguiente enlace desde tu ordenador o teléfono móvil, seleccionar el dispositivo que has utilizado para escuchar música y poco más.

La única limitación es que te guarda el registro de las últimas 50 canciones, aunque tienes margen más que suficiente para poder recuperar ese tema que te ha gustado tanto. Como habrás podido comprobar, el proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos segundos, por lo que no dudes en probar este truco para no perder detalle de lo que escuchas en la plataforma. Por último, te invitamos a pasarte por este artículo donde te contamos cómo puedes crear una gráfica con los géneros y canciones que más has escuchado en Spotify. ¡Sorprende a tus amigos y seres queridos!