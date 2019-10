Lamentablemente casi todos los meses conocemos datos de apps que inundan nuestros teléfonos de malas intenciones y software fraudulento. Hay infinidad de modos con los que nos pueden hackear el móvil o engañar para que se hagan ricos a nuestra costa. Pero gracias a ciertas empresas de seguridad, sabemos cuáles de esas apps pueden ser aparentemente inofensivas en la tienda, para luego aprovecharse de nosotros. Ahora hemos conocido quince apps Android, que si tienes instaladas en tu móvil deberías borrar ya, si puedes, porque además son muy escurridizas.

Aprovechando las grietas de Google Play

El problema de las apps no es tanto que un hacker utilice un exploit para hacerse con nuestro teléfono a distancia, algo que no es tan fácil de conseguir, sobre todo con los controles que hacen las grandes tiendas actualmente cuando hablamos de descargar apps desde ellas. Por ejemplo, Google Play Protect es un servicio integrado en multitud de móviles Android que vela porque las apps que descarguemos estén libres de aplicaciones con virus, malware o similares. Pero en los casos que hemos conocido ahora, es mucho más difícil dar con el fraude, ya que este no es tan visible tan siquiera para los más expertos.

Google Play | Photo by Justin Main on Unsplash

Ha sido un informe de la empresa de seguridad británica Sophos, la que ha descubierto a 15 apps que estaban disponibles para descargar en Google Play, y que abusaban de los anuncios en su funcionamiento. Estas apps eran capaces de transformarse en nuestro móvil cuando estaban instaladas. Ya que en muchas ocasiones al descargarlas desaparecían del cajón de aplicaciones, lo que hacía de ellas unas apps prácticamente imposibles de desinstalar, salvo que las busquemos por métodos alternativos. En total, las 15 apps acumulan 1.3 millones de descargas, y una sola de ellas, más de un millón. Por tanto, estas apps generaban ingresos en publicidad en segundo plano para sus autores, afectando al rendimiento de nuestro teléfono. El listado completo de las apps fraudulentas, y que deberías desinstalar de inmediato te lo mostramos en el vídeo.

Se trata de apps que en apariencia son inofensivas en la tienda, pero que detrás de sí ya guardan un mal recuerdo para miles de usuarios. Estas apps suelen estar repletas de malos comentarios de usuarios de Google Play que se quejan de toda la publicidad que, lo que les obliga en muchas ocasiones a desinstalarlas. Ese es un buen indicio de que una app puede estar funcionando de una manera anómala y fraudulenta cuando se descarga. Por esa razón hay que ser precavidos con lo que descargamos incluso de las tiendas oficiales. Lamentablemente ya ni estas tiendas se salvan de este tipo de fraudes, que son difíciles de detectar salvo que se analice en profundidad cada una de las miles de apps que llegan todos los meses a estas tiendas.