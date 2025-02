Spotify por fin tendrá música Hi-Fi en 2025 tras 8 años de espera

Hemos perdido ya la cuenta de todas las veces en que hemos conocido informaciones relacionadas con el futuro servicio de música en Alta Fidelidad de Spotify, después de que allá por 2017 ya tuviéramos la primera información oficial que apuntaba a que contarían con este formato en el futuro. Pero nada más lejos de la realidad, porque ocho años después la plataforma sigue siendo la única que no ha añadido este formato de sonido a su catálogo, algo que cuando menos debería sonrojar a sus directivos. Ahora conocemos la enésima información que apunta a que sí, este año 2025 veremos el alumbramiento de este formato en Spotify.

Más cerca, por fin

Las informaciones siguen sin ser oficiales, pero al menos vienen de medios solventes, como Bloomberg, que asegura que este año por fin tendremos la música Hi-Fi en Spotify. Y será dentro de una modalidad que esperábamos, con una suscripción adicional, que será superior a la actual Premium. Concretamente, desde el medio aseguran que esta nueva variante de suscripción se denominará Music Pro.

Como os podéis imaginar, para disfrutar de la música con mayor calidad será necesario pagar un suplemento, al contrario que en Apple Music o Amazon Music, donde estos formatos ya están incluidos en las suscripciones estándar. Se espera que este complemento tenga un precio de 5,99 dólares, que podremos convertir literalmente a euros, si es que no cuesta incluso más.

Por tanto, de ser así, quienes quieran disfrutar de música de Alta Resolución en la plataforma, tendrán que pagar unos 17 euros al mes, bastante por encima de sus competidores. Recordemos que Apple Music cuesta 11 euros al mes, mientras que su rival de Amazon cuesta lo mismo también, en ambos casos con la música de Alta Fidelidad ya dentro de su catálogo.

La calidad de los formatos, clave

De entrada, podemos decir que el precio de Spotify en su variante de Alta Resolución será más elevado que sus competidores, aunque habrá que tener en cuenta un matiz que a día de hoy no conocemos. Actualmente, tanto Apple Music como Amazon Music ofrecen música de Alta Resolución en HD y Ultra HD, pero no llega al nivel de calidad de otros servicios, como TIDAL, donde podemos disfrutar de música hasta en 192 kHz, mientras que en sus rivales no suele superar los 96 kHz.

Este es un detalle importante a la hora de tener en cuenta si el precio de la suscripción es elevado. Si finalmente viene con una calidad superior, se podría excusar. Pero es que hasta TIDAL nos ofrece ya suscripciones de 11 euros con la mejor calidad de sonido del mercado junto a QOBUZ. No obstante, se espera que con esta nueva suscripción Music Pro sea posible acceder a nuevas y exclusivas funciones de IA diseñadas por Spotify.

Ahí podría tener sentido pagar más, pero como siempre, no todos los que quieran música HD desearán esas funciones de IA, y viceversa. Sea como fuere, por favor, Spotify, lánzalo y al mercado, que son muchos años a la cola de la música con sonido de calidad.