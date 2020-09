Spotify estrena una nueva sección que te invita a viajar en el tiempo a través de tu música

Desde tiempo inmemoriales la Humanidad ha soñado con viajar en el tiempo, al pasado sobre todo, para revivir buenos momentos, cambiar eso que hemos hecho mal o volver a ver a aquellas personas que ya no están entre nosotros. Esa fuerza de la nostalgia es tan poderosa, que cualquier medio que nos permita acercarnos a sentir de nuevo uno de esos instantes se convierte en un adversario casi imposible de detener.

Y Spotify, de alguna manera, ya especuló con hacer algo parecido a viajar en el tiempo hace algunos meses, en abril, cuando en unde su blog oficial habló abiertamente de que “la música, como el olfato, es una de esas cosas con acceso inmediato a ese recuerdo directo y nostálgico. Te lleva de regreso a ese lugar". Y es cierto, no existe mejor terapia para volver a los 70, 80, 90 ó 2000 que un buen tema. Uno de esos al que le hemos pegado una buena cantidad de recuerdos.

Así que dicho y hecho. Meses después de descubrirnos sus planes, Spotify ha estrenado la llamada "Cápsula del tiempo" que podrás consultar y descubrir en la pantalla de tu smartphone con iOS o Android. Una actualización que ha llegado en el día de hoy y que te traerá de vuelta algunas de las canciones que más has escuchado en los últimos años, además de sugerencias basadas en tus gustos.

Una playlist solo para tus ojos

Esta llamada "Cápsula del tiempo" la tenéis disponible en la pantalla de inicio de la aplicación, dentro de la sección "Hecho para...", y en la que podréis ver todas las recomendaciones específicas que os hace la plataforma y que, según informan en una publicación de su blog oficial, diseñan partiendo de la base de que "nuestro gusto musical puede haber cambiado en las últimas décadas, pero eso no detiene la sonrisa en tu rostro cuando escuchas una vieja melodía favorita".

Nueva "Cápsula del tiempo" de Spotify. | Tecnoxplora

Spotify afirma que "esta colección de canciones está tan personalizada como tus recuerdos", de tal manera que nunca habrá dos usuarios que obtengan la misma playlist. Por lo que si te decides a escucharla, es muy posible que te sientas un privilegiado que está paseando por las mejores décadas de su vida. Y es que para confeccionar tamaña recopilación, los suecos recurren a datos como el país en el que vivimos, los géneros que más escuchamos y, por supuesto, la edad que tenemos. Lo que le dará buenas pistas sobre qué recomendarnos.

Este movimiento no es gratuito y tiene como punto de partida los datos de uso que Spotify viene recogiendo, y en los que ha podido comprobar cómo, desde principios de este convulso 2020, se produjo un importante aumento en el consumo de usuarios que buscaban música de los años 50, 60, 70 y 80. Como antes os comentábamos, ya tenéis disponible esta "Cápsula del tiempo" en vuestras app para iOS y Android gracias a la última actualización publicada por los suecos. Disfrutad de vuestro particular viaje en el tiempo... y no soltéis alguna lagrimita. O sí.