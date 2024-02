Spotify está consumiendo demasiada batería en algunos móviles, ¿es tu caso?

La plataforma nórdica de música en streaming es una de las más escuchadas a diario en todo el mundo, pero como toda aplicación, es susceptible de verse afectada por ciertos fallos que tengan consecuencias negativas para el funcionamiento de todo el dispositivo. Y eso es lo que estaría pasando actualmente con la aplicación en algunos móviles Android, que están viendo cómo el consumo de energía de la app es desmesurado para lo que debería ser normal. Vamos a conocer los detalles y sobre todo si hay algún tipo de solución.

Problemas para los usuarios

Eso es lo que está pasando en la actualidad, que muchos usuarios se están viendo con numerosos problemas de autonomía, y todo apunta a que es la propia app de música la que está provocando esos problemas. Hay comentarios para todos los gustos, en este caso estamos hablando de caídas de batería espectaculares, tanto como que algunos usuarios reportan la pérdida del 38% de la batería por parte de Spotify con solo un 4% de uso de pantalla, y un uso en segundo plano que no llega a las 5 horas. Lo peor es que el uso real de la aplicación era mucho menor de lo que aquí se ha mencionado, y por tanto no tendría sentido alguno tal consumo de batería del teléfono.

Spotify en el móvil | Unplash

No se trata de algo nuevo, los primeros comentarios de este tipo datan del pasado mes de octubre, pero el problema es que estos han seguido apareciendo en un goteo constante desde entonces, por lo que parece que están siendo muchos los usuarios que están sufriendo estos importantes problemas. Hay que decir que estos problemas se están dando principalmente con los Pixel 8, los móviles más avanzados de Google, por lo que, si no está pasando con otros móviles, podríamos tender a pensar que es un problema más bien de estos teléfonos que Spotify, o de la relación de la app con estos.

De momento no parece haber sido un problema aceptado o reconocido por ninguna de las partes, y por tanto no hay una solución oficial. Si la hay oficiosa, ya que todos estos mensajes han ido apareciendo en las fotos de la comunidad de Spotify, y desde la plataforma han planteado como solución una reinstalación total de la aplicación para resolver los problemas. Por lo que se estaría reconociendo de alguna forma este problema igualmente, pero no oficialmente.

Lo que pasa es que, según los propios usuarios, esta solución está funcionando solo para algunos de ellos. Así que parece que no es la solución completa a estos problemas. Que, por cierto, se están dando mayoritariamente con los Pixel 8 Pro de Google, los móviles más avanzados de los de Mountain View en los últimos años. Otra solución es la de desactivar el uso de Spotify o el acceso de la aplicación en segundo plano, concretamente a la función Spotify Connect. Pero es un parche, más que una solución como tal. Así que, si eres de los que ha sufrido estos problemas, prueba con estas soluciones, porque parece que algunos usuarios están viendo que se termina resolviendo, aunque no es 100% seguro.