Los filtros de contenido explícito de Spotify parece que no están haciendo su trabajo

Un filtro de contenido es algo habitual en muchas aplicaciones y plataformas, y es que hay contenidos que no son precisamente los mejores a determinadas edades, y con estos filtros se puede evitar que escuchen palabras malsonantes, en muchos casos recortando la canción para que no se escuchen los fragmentos que contienen estas palabras. Eso es una cosa, y también el borrado de esas palabras de las letras de las canciones, que es la otra función que completa este filtro. Pues bien, parece que algo no marcha bien en este sentido dentro de Spotify, como alertan desde la BBC inglesa.

El filtro no está bloqueando los contenidos sensibles

Es el problema que han detectado desde la BBC, que los filtros de la aplicación no están bloqueando todo el contenido sensible. Sobre todo, en un aspecto que una de dos, o no se han dado cuenta que estaba funcionando mal, o directamente se les ha pasado por alto. Y es que mientras que en la canción desaparecen las palabras malsonantes mientras reproducimos las canciones, no pasa lo mismo con las propias letras de estas.

Y ahí viene el problema, que, si los menores acceden a las letras de las canciones, se topan de bruces con las palabras malsonantes que el filtro de audio elimina de las canciones, por lo que no sirve de mucho tener activado este filtro si esas palabras siguen apareciendo en la propia letra. Desde la BBC han dado con el problema, y comprobado que varias canciones de artistas tan importantes como Dua Lipa, The Weeknd o Drake no estaban bloqueando correctamente esos contenidos que a ciertas edades tempranas pueden no ser apropiados.

De momento parece que no hay comentarios por parte de Spotify, y que desde la aplicación ya estarian al tanto de los problemas, y por tanto trabajando en resolverlo cuanto antes entendemos. Desde luego parece un fallo puntual más que algo hecho adrede. Porque la realidad es que este filtro ha funcionado perfectamente en los últimos años, y no creemos que nadie se haya dado cuenta en todo este tiempo que el filtro de contenido explícito de audio no se traslada también a las letras de las canciones.

Este filtro se activa dentro de los ajustes de la aplicación, en cualquiera de sus versiones, y por tanto nos permite fácilmente contar con cierta protección de lo que se escucha en la plataforma. Además de los filtros, las canciones que pueden ser explícitas para ciertos oídos se distinguen en las playslist con una letra E, por lo que son fácilmente reconocibles. Sea como fuere, los métodos para silenciar las palabrotas no están funcionando con las letras de estas canciones.

De momento esto está pasando en las versiones de escritorio de Spotify principalmente, y es en ellas precisamente donde estamos viendo cómo parece que las letras de muchas canciones no se han actualizado para eliminar ese contenido sensible. Esperamos que no se alargue mucho en el tiempo su eliminación, seguro que ya están trabajando en algún algoritmo para solucionarlo rápidamente.