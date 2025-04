Alexa: así puedes escuchar tus Drop In desde tu smartwatch

Comunicarnos a través de los dispositivos Amazon Echo es muy sencillo. Ya sea a través de llamadas o drop In podemos conectar con estos y mantener una conversación fluida, ya sea desde otros dispositivos en el mismo hogar y si nos encontramos fuera de casa. Ahora además puedes elegir a través de qué dispositivos quieres escuchar tus conversaciones.

Elige a través de qué dispositivo escuchar el audio de tus conversaciones

Los altavoces y pantallas inteligentes de Amazon, ofrecen una amplia selección de funcionalidades. Ya sea a través de comandos de voz o a través de su aplicación móvil. Además de las más populares como poner música o controlar los dispositivos de nuestro hogar inteligente, podemos mantener conversaciones en tiempo real. Independientemente de que se trate de una pantalla o un altavoz, podemos mantener una llamada o hacer drop In con estos de una forma muy sencilla. Lo que nos permite contactar a través de estos dispositivos incluso aunque no se encuentre nadie para responder, como es el caso de drop In.

Seleccionando dispositivo de salida para el audio | TexnoXplora

Desde nuestro teléfono móvil podemos contactar con cualquiera de nuestros dispositivos conectados en nuestro hogar. Para ello, debemos pulsar en la esquina inferior derecha de la pantalla el icono más. En la pantalla que aparece debemos seleccionar la opción comunicación y elegir el método que usaremos en cada momento, llamar o drop In. Una vez que hemos iniciado la conversación, podemos elegir dónde queremos escuchar el audio. Podemos optar por escucharlo a través del móvil, nuestro reloj inteligente o tener una conversación más privada usando unos auriculares o amplificar el sonido usando un altavoz. Para ello, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Comenzada la conversación pulsa sobre el icono del altavoz que aparece en la pantalla.

que aparece en la pantalla. Desde aquí no solo podemos silenciar el sonido, sino que al mismo tiempo podemos elegir por donde escuchamos el sonido.

Pulsando sobre este una vez, desplegamos una ventana flotante en la que encontramos todas las opciones disponibles.

Entre las que podemos encontrar, además del sonido del propio teléfono, otras opciones desde nuestro reloj inteligente, unos auriculares o cualquier dispositivo Bluetooth que conectemos.

otras opciones desde nuestro que conectemos. De manera que durante la llamada podemos elegir y cambiar de dispositivo en función de nuestras necesidades.

Por lo que, si necesitamos que la conversación sea escuchada por varias personas al mismo tiempo, podemos optar por conectar un altavoz Bluetooth, mientras que, si necesitamos que sea más privada, podemos hacer lo propio con unos auriculares. Algo que podemos hacer independientemente que se trata de una llamada o drop In independientemente de que el dispositivo con el que contactemos disponga o no de pantalla y cámara. Ya que debemos recordar que entre los distintos modelos de Altavoces Echo, encontramos los altavoces inteligentes y las pantallas Echo Show, los cuales comparten funcionalidades. Además de realizar comunicaciones con otros usuarios, podemos usar estas funcionalidades, para observar lo que pasa en nuestra casa cuando no nos encontramos en ella. De manera que podemos usar esta funcionalidad como una herramienta de vigilancia activa de nuestro hogar inteligente.