Ahorra batería con este ajuste secreto de tu Xiaomi

El brillo de las pantallas de los móviles, no solo afecta a nuestra salud, alterando los ciclos de sueño o provocando fatiga visual. Es algo además que tiene un efecto negativo en la autonomía de la batería de nuestros dispositivos. Cuanto mayor es el brillo, mayor es a su vez el gasto de energía. Si quieres minimizar estos efectos en tu móvil Xiaomi, puedes usar este truco.

Disminuye la intensidad de brillo de la pantalla por debajo de mínimo

Seguro que has observado que a pesar de situar el brillo al mínimo, la luminosidad de la pantalla sigue siendo excesiva. Esto lo notamos cuando nos encontramos en ambientes con poca iluminación e incluso a oscuras. La luz que emite es tanta que resulta molesta y esta no disminuye por mucho que pongamos el ajuste al mínimo. Eso sucede, porque, de forma predeterminada, la pantalla de nuestro móvil tiene fijados unos ajustes máximos y mínimos de forma predeterminada, pero que no son ni mucho menos los que puede llegar a alcanzar.

Xiaomi 14T Pro | Xiaomi

Para cambiar esto, el sistema operativo del Fabricante chino incluye un ajuste, al que no tenemos acceso a primera vista, pero que permite saltarnos estos límites. En la mayoría de los móviles con HyperOS este ajuste permanece oculto, por lo que tenemos que activarlo manualmente.

Para ello, solo tenemos que ir a la tienda de aplicaciones y descargar la aplicación HyperOS Updater

Abre la app en tu móvil, en el menú de la parte inferior, selecciona la opción “configuraciones ocultar ” al cual accedemos pulsando sobre el icono del matraz.

” al cual accedemos pulsando sobre el icono del matraz. En el nuevo menú que se abre, busca y selecciona la opción “extra Dim”

Un menú que nos presenta una gran variedad de opciones, que de forma predeterminada no se encuentran en nuestro dispositivo.

En esta ocasión debemos activar “atenuación extra de pantalla” , pulsando sobre el botón que encontramos junto a esta opción.

, pulsando sobre el botón que encontramos junto a esta opción. Tras activarlo, la intensidad del brillo de nuestra pantalla se reduce a niveles por debajo del mínimo preestablecido, haciendo que la visualización de la misma sea mucho más cómoda y agradable para el usuario, sobre todo si se encuentra en ambientes con poca luz. Este es solo uno de los ajustes que podemos llevar a cabo desde este interesante menú.

Además de mejorar la visibilidad de la pantalla, reducir la intensidad del brillo ayuda a reducir el gasto de batería, de forma que optimizamos su uso y contribuimos a una mayor autonomía. Este ajuste es ideal cuando necesitamos limitar el uso de batería cuando tenemos poca carga y no tenemos cerca un cargador o un punto de recarga. Otra opción que nos ayuda a reducir el consumo es la de activar el modo oscuro, sobre todo en pantalla en las que los negros se consiguen apagando los píxeles de la pantalla. En esta opción también percibimos cómo se reduce el brillo del texto de la misma, siendo mucho más agradable la lectura.