Windows 11: con esta aplicación puedes abrir archivos extremando la seguridad

Las opciones que nos ofrece Windows son infinitas y muchas de ellas no son conocidas por los usuarios en general, este es el caso de Windows Sandbox, una herramienta integrada en el sistema operativo de Microsoft. A continuación, te contamos qué es y qué es lo hace.

Windows Sandbox

Las diferentes versiones comerciales de las aplicaciones incluyen diferentes aplicaciones y herramientas de forma predeterminada. Desde hace tiempo Windows Sandbox ha estado presente en las ediciones Education, Enterprise y Pro tanto de Windows 10 como 11. No estando disponible para las ediciones Home.

Para los usuarios con las versiones mencionadas anteriormente supone un espacio seguro a la hora de abrir archivos, visitar páginas web o realizar descargas sospechosas, ya que funciona como un espacio virtual en el que podemos llevar a cabo cualquier operación y al cerrarlo está desaparecer sin dejar rastro y sin afectar el resto de nuestro ordenador. Para ejecutar la herramienta nuestro equipo debe cumplir una serie de requisitos. Además de cualquiera de las versiones compatibles.

Habilitar Hyper-V y tener la BIOS Virtualizada, así como un 1GB de almacenamiento libre en el disco duro y al menos 4GB de RAM.

Para hacer uso de esta, es necesario activarla previamente en el sistema operativo, para ello desde el panel de control iremos a "Programas y características".

Donde encontramos la opción "activar o desactivar las características de Windows".

En el cuadro de diálogo que nos aparece, debemos desplazarnos hasta encontrar "Windows Sandbox" y activar la casilla junto a esta.

Una vez activado, acepta y reinicia el ordenador.

Debemos esperar a que el sistema optimice los componentes necesarios.

Tras el reinicio, pulsa sobre la tecla de Windows, y usa la barra de búsqueda para localizar la función, tecleando Windows Sandbox en el cuatro de búsqueda.

Pulsa sobre los resultados para acceder a esta, la cual se abre en su propia ventana. Desde aquí solo tendremos acceso explorar de archivos, el bloc de notas, el navegador o el panel de control.

Una vez realizadas las opciones pertinentes y realizadas las comprobaciones de seguridad necesarias, podemos cerrar la ventana, de manera que todas las acciones llevadas a cabo, como los archivos descargados, desaparecerán sin dejar rastro. Lo que nos proporciona una mayor seguridad y privacidad, sin afectar al resto del equipo, en un entorno de pruebas aislado de malware y errores de software.

Esta herramienta se diferencia de las máquinas virtuales en que no ocupa espacio en el disco duro y no necesita ningún tipo de instalación. Crea un espacio temporal sencillo y eficiente desde el que ejecutar este tipo de tareas. Lo que le convierte en nuestro propio campo de pruebas seguro en el que sentirnos seguros. Una herramienta totalmente efímera que nos proporciona un ámbito de trabajo seguro y aislado, que nos ofrece la posibilidad de explorar software desconocido sin correr riesgos, una característica a tener en cuenta si no queremos dejar rastro de nuestra actividad.