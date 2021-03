Signal prepara una función que te permitirá exportar todas tus conversaciones rápidamente

Tras lo ocurrido el pasado 6 de enero con el anuncio de WhatsApp de que entraban nuevas condiciones de servicio, millones de usuarios iniciaron un camino de éxodo a otras aplicaciones que, a su vez, provocó que las receptoras tuvieran que ponerse las pilas al encontrarse, de repente, en la primera plana de los medios de comunicación. Fue el caso de Telegram y Signal que, concretamente en este segundo caso, no estaba tan preparada como muchos esperaban, con una gran cantidad de funciones pendientes de implementarse que ahora van llegando con cuentagotas.

El problema de esta app, propiedad de una empresa creada sin ánimo de lucro, es que no es capaz siquiera de permitirnos la migración de sus chats y conversaciones de un dispositivo a otro, sobre todo en aquellos casos en los que cambiamos de móvil. Y ahora, desde varios medios han podido comprobar cómo la versión beta ya ha adoptado una forma de hacerlo prácticamente de manera automática y rápida.

¿Cambias de smarpthone? Tranquilo, no hay problema

Ha sido en la versión 5.50 d la beta de Signal donde han aparecido las primeras evidencias de que será posible transferir todos los chats de un teléfono a otro gracias a una función de migración específica, que podremos llevar a cabo (al menos en la versión de Android), gracias a las virtudes de Wi-Fi Direct. Se trata, como muchos sabéis, de un tipo de conexión local y privada por lo que los datos no corren peligro.

Según el mismo mensaje que acompaña a la beta, desde Signal avisan de que pronto será posible transferir de "forma rápida y segura su información de Signal a un teléfono Android nuevo. Utilice la función de migración encriptada de un extremo a otro para mover su cuenta y mensajes de un dispositivo antiguo a un dispositivo nuevo a través de una conexión WiFi Direct local privada".

Signal Messenger beta now allows transferring your account to a new Android device over a local and protected wifihttps://t.co/u9yd6x223d#Signal @signalapp

📲 https://t.co/jSWVclnJV9 pic.twitter.com/JvIBBcQDLv