Shazam ahora reconoce también las canciones que escuchas en tus cascos

Sin duda es una de las apps más populares para nuestros móviles. Si hace años necesitábamos un servicio de caza canciones de nuestra operadora para poder disfrutar de esta función para saber qué es lo que sonaba a nuestro alrededor, ahora son muchas las apps que nos ofrecen una función similar. Aunque sin duda la más popular de ellas es la de Shazam. La app propiedad de Apple ahora se ha actualizado con una función que muchos usuarios llevaban años esperando, como es la de poder reconocer la música que suena también en nuestros auriculares.

Ya puedes saber qué suena en tu móvil con Shazam

La funcionalidad de Shazam siempre ha sido la de decirnos qué es lo que está sonando a nuestro alrededor. Incluso si estamos en un centro comercial y la megafonía se escucha de manera errática, Shazam es capaz de decirnos cuál es esa canción que nos ha gustado tanto. Pero a la hora de reconocerla música que se reproducía en el propio móvil, teníamos más problemas. De hecho no había una función como tal, y necesitábamos reproducir a través de los altavoces del Smartphone para que Shazam pudiera reconocer cuál era la canción que estaba sonando.

Shazam escuchando a través de los auriculares | The Verge

Ahora Shazam, puede reconocer la música que está sonando a través de nuestros cascos de la misma manera que lo hace a través del propio micrófono del teléfono. Para poder hacerlo, necesitamos activar la nueva función en los ajustes de la app de Shazam, a partir de lo cual veremos un nuevo icono flotante en el sistema operativo de Android. Cuando Shazam reconozca la música que está sonando en el móvil, por ejemplo a través de los cascos, veremos como el icono flotante muestra la miniatura de la carátula del disco que está sonando, y además muestra también el nombre de la canción y el artista que la interpreta. Por tanto, si una canción nos interesa mientras escuchamos los auriculares, ya no hay que quitárselos para que Shazam pueda identificar la canción que suena, y no tendremos que estar orientando el sonido para que el móvil lo reconozca a través del propio micrófono del terminal. De momento es una función que está solo disponible en Android, por lo que en iOS todavía no se puede disfrutar de ella, algo bastante curioso teniendo en cuenta que Shazam es propiedad de Apple.

Lo que hace esta nueva función es trabajar en segundo plano mientras escuchamos la música, y siempre que activemos la función, nos muestra los resultados del reconocimiento de la manera habitual. Por tanto, ya no va a haber ninguna situación en la cual nos vayamos a quedar con ganas de saber qué es lo que estaba sonando en los cascos. De esta forma Shazam se convierte en la app que de verdad muchos esperaban, y ahora identifica las canciones también en una de las maneras comunes en que las escuchamos, por lo que desde luego es una nueva función que hay que celebrar, y que podéis disfrutar ya en la última versión de la app para Android.