Sácale más partido a Microsoft Edge: cómo traducir páginas en segundos

Si bien es cierto que Internet Explorer acabó siendo el hazmerreír del mundo debido a los constante, uno de los motivos por los que Microsoft decidió dejar de dar soporte a este navegador, su sucesor sí que está a la altura. Y es que Microsoft Edge no tiene nada que ver con la versión anterior.

Lo cierto es que desde Microsoft lanzó este navegador no para de ganar adeptos. Es cierto que el hecho de que esté en Windows de forma nativa es una ayuda, pero el que consuma muchos menos recursos que otras opciones como Chrome de Google han ayudado a que se haga un hueco en el sector.

Además, si sabes los mejores trucos para Edge, podrás exprimir las posibilidades que ofrece el potente navegador que incorpora Windows de forma nativa. Y una de las funciones más interesantes te va a permitir traducir página webs en pocos segundos.

Convierte a Microsoft Edge en tu traductor personal

Hablamos de una función que está integrada en el navegador, por lo que no tendrás que añadir nada para disfrutar de esta herramienta de traducción en Microsoft Edge. De esta manera, vas a poder traducir cualquier página web en pocos segundos y de forma muy sencilla.

Además, el hecho de que no tengas que instalar nada es un valor a tener en cuenta. Por último, decir que el proceso para configurar el navegador de Microsoft para que pueda traducir páginas web de forma automática es muy sencillo, por lo que te invitamos a seguir nuestro tutorial paso a paso.

Lo único que has de tener en cuenta es que las primeras versiones del navegador de Microsoft no contaban con esta función. Así que te recomendamos actualizar Edge a la última versión para no tener problemas. Para ello, solo tienes que abrir el menú general pulsando en el icono de los tres puntos en la parte superior derecha, darle a Ayuda y a Acerca de Edge.

Cómo has de configurar Edge para que traduzca páginas

Edge | Composición propia

Lo primero que deberás hacer es abrir el navegador y entrar en una web que quieras traducir.

Ahora, en la barra de navegación verás varios iconos. Debes pulsar en el central, que aparece representado con unas letras. Pulsa sobre él.

Por último, te aparecerá un menú indicándote a qué idioma quieres traducir la web. Selecciona el que te interese y dale a aceptar. Verás que en pocos segundos ya tienes tu página traducida para que puedas navegar de forma cómoda.

SEGURO QUE TE INTERESA: