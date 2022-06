Microsoft pone fin a su legendario Internet Explorer tras 27 años

Los que ya tenemos una edad, hemos visto la evolución completa de Internet desde que se convirtió en algo doméstico hasta hoy. Y es algo que sin duda ha ido teniendo distintos protagonistas a lo largo de los años. Hubo tiempos, como en los 90, cuando los navegadores más utilizados eran Netscape e Internet Explorer, este último le superó ampliamente, y se convirtió en lo mismo que hoy es Chrome, el navegador más usado del planeta. Pues bien, este Internet Explorer, programa legendario donde los haya, ya es historia. Y se podría decir que es la historia de una muerte anunciada, porque sabíamos que esto iba a llegar tal y como lo había anunciado Microsoft.

Fin a una era

Imaginad, hace 27 años, en 1995, Internet Explorer junto a Windows 95 eran el último grito tecnológico doméstico. Tener un PC con ese sistema operativo, este navegador, y no digamos ya una conexión a Internet era algo solo al alcance de algunos afortunados. Aunque fueron los artífices de la democratización del PC. Ahora Microsoft ha dejado oficialmente de darle soporte a Internet Explorer, lo que certifica su fin definitivo. Aunque se pueda seguir utilizando, de hecho, hay muchas administraciones públicas que todavía lo hacen, la realidad es que esta decisión deja ya en desuso la aplicación, ya que no es recomendable seguir utilizándola a partir de ahora.

Internet Explorer | Foto de Viajes creado por rawpixel.com

Al no tener soporte, Internet Explorer es ahora mismo una aplicación muerta, y que no podrá protegerse de las numerosas amenazas que llevarán a cabo los hackers en el futuro, y más ahora que saben que los equipos con este navegador serán más inseguros que nunca. De esta forma de encontrar una brecha para acceder a los PCs desde el navegador, no habrá nadie que lance un parche para evitar que sea atacada, lo que hace de este Internet Explorer algo a evitar desde ya. Pero la realidad es que el legado de Internet Explorer perdurará muchos años, ya que, a pesar del dominio de Chrome, todavía hay muchos nostálgicos que o lo utilizan, o ahora navegan con Microsoft Edge, su heredero, que por cierto también se ha pasado a utilizar el núcleo de Chrome.

Es poco probable que sigas utilizando Internet Explorer, pero si lo haces, que sepas que es algo poco seguro y que es posible que en algún momento puedas ser víctima de malware. Así que su uso debería ser testimonial a partir de ahora, o un simple ejercicio de nostalgia por parte de muchos de nosotros. Lo que nadie le va a quitar a Internet Explorer es su puesto privilegiado en la historia, cuando se convirtió en uno de los programas más utilizados en todo el mundo, y la puerta común para que muchos de nosotros nos asomáramos a eso tan nuevo que ya circulaba por algunos hogares, Internet. No obstante, Microsoft seguirá ofreciendo soporte limitado a empresas que todavía no se han desecho de este navegador, y que por su peculiar dedicación no tienen nada fácil poder sustituirlo por otro, al menos de momento.