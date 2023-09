¿No sabes con quién dejar a tu perro? Esta app es la solución

Cada vez son más los hogares en los que se disfruta de la compañía del mejor amigo del hombre, el perro. Por lo que proporcionarles el mejor cuidado está en nuestra mano. Para ello y aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología podemos hacer uso de plataformas como Guddog.

Guddog, cuidadores de perros

Tener una mascota es más que una responsabilidad, estas se convierten en parte de nuestra familia y por ello debemos dedicarle el tiempo y cuidados necesarios. Aunque debido a la vida que llevamos, a menudo esto no es posible y tenemos que buscar otras alternativas para asegurarnos de su bienestar. La tecnología se ha puesto al servicio de los amantes de los animales y ha revolucionado la forma en la que cuidan de los compañeros. Al amparo de esto han surgido plataformas como Guddog, una comunidad virtual en la que han podido conectar de manera perfecta a cuidadores y paseadores de perros con los dueños de mascotas.

La finalidad de esta es asegurarse de que sus compañeros de cuatro patas reciban la mejor atención posible y esto lo consiguen en muy pocos pasos. Comenzamos la búsqueda a través de la plataforma en una amplia selección de cuidadores evaluados todos aquellos que se encuentran cerca de nosotros. Dispone de una red de más de quince mil contactos verificados, así como una amplia variedad de valoraciones y comentarios de otros propietarios a través de los cuales podemos decidir cuál es el cuidador ideal para nuestro compañero. De modo que podemos realizar la reserva a través de la plataforma en línea. Con lo que se puede garantizar el bienestar de nuestro perro además de nuestra propia tranquilidad.

Así es la interfaz de Guddog | TecnoXplora

Pero esto no es lo único, ya que viene acompañado de una cobertura veterinaria por lo que pueda pasar. Esto nos garantiza que nuestro perro se encuentra en un entorno familiar mientras no está bajo nuestra supervisión. Pudiendo hacer seguimiento de su estado, a través de fotos y mensajes diarios con lo que estaremos en todo momento al tanto de su estado. Los servicios que incluye son de lo más variado, desde encontrar a alguien que cuide de nuestro perro por la noche, un servicio de guardería o un paseador que saque a nuestra mascota si no tenemos tiempo para hacerlos nosotros mismo. Podemos acceder a los servicios o bien a través de su página webo descargando su aplicación desde la tienda de aplicaciones de Google o la Apple Store.

Para realizar la búsqueda de cuidadores no hace falta estar registrado, aunque sí será necesario para realizar la reserva. Una vez elegimos el tipo de servicio que queremos, nuestra ubicación y el día obtendremos el resultado de nuestra búsqueda. Además del nombre del cuidador, podemos ver su valoración por parte de otros usuarios, así como la tarifa, si entramos en el perfil de estos cuidadores, además de la tarifa por el servicio solicitado podemos ver todos los servicios que ofrece y sus tarifas correspondientes. Así como la disponibilidad de sus servicios. Antes de contratar los servicios de cuidador, podemos contactar con estos e incluso concertar una cita previa para conoceros.