Robarte la cuenta de Spotify es más sencillo de lo que piensas, así puedes evitarlo

Una de las aplicaciones de música más populares entre los usuarios es Spotify, ya sea en su versión gratuita o bajo suscripción. Es por ello que sus cuentas son un nicho de negocio para los ciberdelincuentes. Es por ello, que debemos comprobar si nuestra cuenta se encuentra comprometida. Te contamos todo lo que debes saber acerca de la seguridad de la plataforma.

Comprueba si tu cuenta de Spotify está comprometida

La aplicación cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, lo que lo convierte en un objetivo para los ciberdelincuentes. Ya sea para hacer negocios con nuestros datos personales e incluso para la realización de otros tipos de fraude como la venta de las cuentas a otros usuarios. Se han detectado además el uso de estas de forma fraudulenta para aumentar los ingresos de ciertos artistas.

Acceder a Spotify daylist | Alfonso de Frutos

Son muchos los métodos usados por estos para intentar hacerse con nuestras cuentas. Por lo que debemos estar muy atentos a las siguientes prácticas.

Una de las más comunes es el Phishing , un método a través del cual se hacen pasar por la compañía enviándonos comunicaciones en las que nos piden que introduzcamos nuestros datos.

El uso de apps fraudulentas es otra de las opciones más populares entre los delincuentes. De manera que nos instan a descargar software de dudosa procedencia en nuestros dispositivos.

es otra de las opciones más populares entre los delincuentes. De manera que nos instan a descargar software de dudosa procedencia en nuestros dispositivos. A través de la introducción de software malicioso o malware, infectan nuestros dispositivos con virus que roban todos los datos que contienen. E incluso pueden llegar a tomar el control de estos.

Otra forma de acceder a nuestras cuentas es a partir de otros datos filtrados a través de brechas de seguridad de otras plataformas.

Para comprobar si nuestra cuenta ha sido hackeada, desde ESET nos dan las pautas a seguir. Debemos comprobar que nuestra cuenta, no ha sufrido cambios sustanciales, ya sea en la dirección de correo electrónico, el tipo de suscripción o el medio de pago. Revisa con frecuencia si has notado cambios en el historial de reproducción o si tus listas de reproducción se han visto alteradas, apareciendo nuevas listas con artistas desconocidos o incluso se te han desaparecido. Del mismo modo, debes verificar que no ha habido cierres de sesión inesperados y sobre todo si se ha activado el uso de esta en dispositivos desconocidos, una señal inequívoca que tu cuenta ha sido intervenida.

Para evitar estas situaciones, los expertos de seguridad nos aconsejan extremar la seguridad y sobre todo poner mucha atención y seguir estos sencillos consejos.

Sospechar de las comunicaciones en las que nos solicitan nuestras credenciales. Spotify nunca va a pedirnos información sensible como los datos de pago a través de mensajes o correos electrónicos. Antes de llevar a cabo ninguna acción debemos comprobar la veracidad de estas, comprobando que el dominio que usan es el correcto @spotify.com.

Nunca descargar aplicaciones de fuentes no oficiales , aunque nos faciliten un link de descarga, es recomendable acudir a las tiendas de aplicaciones, para la descarga. Así como es necesario que todo el software de nuestros dispositivos esté actualizado.

Así como es necesario que todo el software de nuestros dispositivos esté actualizado. Para evitar que puedan entrar en nuestra cuenta sin nuestro permiso, activar la verificación en dos pasos, de manera que aunque dispongan de nuestro usuario y contraseña, necesitarán un código temporal que nos envían para acceder a esta.

Por último, es importante revisar con frecuencia el listado de dispositivos en los que se ha iniciado sesión, así como las sesiones abiertas.