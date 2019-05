¿Recibes muchos SMS con Spam? Así puedes bloquearlos con esta app de Google

Como decimos, el Spam telefónico se puede disfrazar de muchas formas distintas. Seguramente no sepas por qué, pero es así, de repente, un buen día, de forma periódica te llegan mensajes SMS con apariencia un tanto fraudulenta de que has ganado un premio de algo en lo que nunca has participado, que hay ofertas en una tienda en la que nunca has estado, y así una y otra vez unos mensajes molestos que además no te dicen cómo te puedes dar de baja de ellos, cosa de la que los mensajes enviados de una manera legal y ordenada sí que nos deberían informar. Pues bien, hay una forma en muchos móviles Android de poder acabar con estos mensajes.

¿Cómo puedo dejar de recibir esos SMS?

Como es lógico, ya estás tan harto de esos mensajes que has decidido borrarlos de manera manual uno a uno, lo que sin duda es un fastidio. Mejor sería no recibirlos directamente, y eso es lo que vamos a hacer ahora de una forma muy sencilla. En este caso hablamos de una función nativa de Android en sus versiones más modernas, como Android 8 o Android 9. En este caso se trata de una opción a la que podemos acceder directamente desde la misma app de mensajes de Google. Esta app se ha convertido en la estándar dentro de Android para recibir los mensajes SMS.

Esta herramienta de Google bloque el Spam de manera sencilla | Tecnoexplora

Esta cada vez se parece más a una app de mensajería, con sus chats, y como en toda app de este tipo, hay una sala de chats, en la que podemos acceder a todos los mensajes de la aplicación. Es desde aquí donde podemos acceder a esa opción para bloquear los mensajes. Para ello lo único que debemos hacer es dejar pulsado sobre uno de esos mensajes fraudulentos que hemos recibido, veremos entonces varios iconos en la parte superior derecha de la pantalla, uno de ellos es el que nos permite bloquear ese mensaje.

Este es el último que vemos a la derecha, y que nos muestra un icono de “prohibido” que debemos pulsar. Una vez que lo hacemos, la app de Mensajes nos dirá que “no recibirás llamadas ni mensajes de texto de X remitente. Esta conversación se va a archivar. De esta forma cuando pulsemos veremos que se borran los mensajes de la pantalla de los diferentes mensajes, y este pasa a ser directamente SPAM. Por tanto, no volverás a ver un mensaje de ese remitente en la app. Otra cosa es que este cambie de remitente y lo recibamos de nuevo, pero solo tendremos que volver a bloquearlo de la misma forma y no recibiremos más. Si no ves esta función por defecto en la app de mensajes de tu móvil Android, puedes probar a descargar la propia app de mensajes de Google desde la Play Store. Esta nos ofrece de forma nativa esta forma de bloquear los SMS sospechosos de SPAM. Algo que podemos hacer también cuando estamos recibiendo llamadas no deseadas, bloqueando también esos números, y que por extensión ocurre cuando bloqueamos desde esta misma función de la aplicación.