Para qué son y cómo se activan las llamadas nítidas de los Google Pixel 9

Son muchos los aspectos que hasta ahora no podíamos controlar en una llamada. Entre una de ellas el ruido, y las interferencias que provocan que no escuchemos correctamente a nuestro interlocutor. Gracias a este nuevo ajuste que incluye Android 15 podrás hacer que tus llamadas sean más nítidas.

Filtra el sonido de tus llamadas en tiempo real y mejora el sonido

Hacemos una llamada y podemos tratar de mejorar la comunicación evitando lugares ruidosos, o minimizando el ruido que nos rodea. Cuando el ruido procede del otro lado del auricular, la cosa se complica, porque es algo que no está en nuestra mano. Aunque con la nueva función que incluye el recién estrenado Android, ya es posible. El ruido de la gente, maquinaria de trabajo o el viento hacen que la comunicación se dificulta y tengamos problemas para escuchar la llamada. Hasta ahora era imposible hacer nada, salvo pedirle a nuestro interlocutor que tratara de cambiar su ubicación, para intentar mejorar la comunicación.

Mojora el sonido de tus llamadas | TecnoXplora

Gracias a la integración de la inteligencia artificial al sistema de Google, es posible llevar a cabo un filtrado en tiempo real de la llamada, para tratar de eliminar el ruido y las interferencias. Este ajuste conocido como “llamadas nítidas” nos ayudará a mejorar la calidad del sonido de las mismas. Aunque de forma predeterminada este no está activo, por lo que tendremos que activarlos, para lo que seguiremos los sientes pasos:

Desde nuestro teléfono móvil acceder a los ajustes

Donde debemos localizar el apartado “Sonido y vibración ”

” Un método que podemos usar, para localizarlo más rápidamente es con la herramienta de búsqueda, Tecleando “llamadas nítidas”

De manera que una vez localizada, solo tenemos que activar el botón que se encuentra junto a esta opción.

Una vez activo, solo está disponible en las llamadas por Wifi, por lo que estas también deben estar activadas, para poder usarlo. Una función disponible en la mayoría de redes con una excepción, no podremos usarlo en redes con tecnología 3G, aunque no es motivo de preocupación porque podemos ajustar nuestro teléfono para que solo se conecte a redes 4G y 5G. Una función totalmente segura, el filtrado de produce en nuestro dispositivo. El audio no se envía ni almacena a Google para su procesamiento. Por lo que no corre peligro la privacidad de nuestras conversaciones.

En este momento cabe recordar, cómo confeccionan las llamadas por Wifi. Estas a diferencia de las llamadas GSM, no necesita que tengamos cobertura para funcionar. Solo estar conectado a una red Wifi, de manera que, incluso en lugares en los que no tengamos cobertura, podremos seguir conectado, recibiendo y realizando llamadas, desde la aplicación de teléfono que usamos habitualmente. Funcionan del mismo modo que las llamadas a través de otras aplicaciones como pueden ser la app de mensajería instantánea o la app de mensajes. La calidad de la mismas dependerá en parte de la velocidad de la red a la que nos conectemos y no suponen ningún gasto adicional en la factura, aunque no tengamos llamadas ilimitadas.