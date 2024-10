Di estas tres frases cuando recibas una llamada sospechosa para reconocer si es una estafa o no

Son las 16:00 de la tarde y comienza el tren de llamadas spam. Siempre a la misma hora, números de teléfono casi idénticos y lo peor de todo, durante un periodo de tiempo que puede alargarse prácticamente toda la tarde.

¿Hay opciones para librarse de los números spam? Sí, y en TecnoXplora ya os hemos dado algunos métodos muy eficaces. No obstante hay momentos en los que puede asaltarnos la duda a la par que la curiosidad por saber si se trata de una llamada spam o no.

Llamada spam | TecnoXplora

Hay tres frases o palabras que puedes emplear cuando recibas una de estas llamadas misteriosas. Tres frases que literalmente se pueden convertir en la llave para identificar a la persona que se encuentra al otro lado. Son las siguientes, apúntalas:

La primera de ellas es "borra mi número de la base de datos". Esta frase es importantísima cuando se trata de llamadas comerciales que tratan de vendernos una nueva tarifa teléfonica o cualquier otra cosa. ¿Cómo sabes si es una estafa o no? Una empresa o compañía siempre borrará tu número de la base de datos al escuchar la frase, es más, no insistirá. Un estafador no cesará en "venderte" su producto.

Otra frase sería: "Es ilegal que me llames a esa hora". Las compañías de teléfono tienen un horario muy marcado, mismo caso para el resto de empresas. De 9 a 21h para las empresas de lunes a viernes; de 10 a 15h y de 16 a 21h para las empresas de telefonía. Este horario, fijado por ley, no puede saltarse bajo ninguna circunstancia. Dicho esto, y si te llaman fuera de horario estás en tu derecho de recordarlo. Sabrás quien es un estafador.

Por último y una de las más extendidas es sustituir "digame" por "sí". El motivo es muy sencillo, el famoso "timo del sí". El estafador estará buscando ese "sí" para utilizarlo como afirmación más adelante en servicios de pago, etcétera. Responder con un "digame" te sacará de dudas sobre si al otro lado se encuentra un estafador o no.