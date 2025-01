Qué es y para qué sirve el amplificador de sonidos de tu móvil Android

No siempre nos encontramos en el entorno apropiado para tener una conversación. El ruido ambiente puede hacer que se convierta en algo incómodo, sobre todo si no podemos escuchar lo que nos dicen el resto de las personas. Si te encuentras en un entorno ruidoso, puedes usar este ajuste, para no perderte nada de lo que te cuenten.

Activa el amplificador de sonido en tu móvil Android

El ruido del entorno puede estropear una conversación, esto nos impide escuchar correctamente lo que nos están diciendo otras personas y puede resultar bastante incómodo. Aunque tenemos la posibilidad de irnos a hablar a otra parte, no siempre es posible. Si no quieres perderte nada de tus conversaciones, puedes hacerlo con la ayuda de tu teléfono móvil amplificando el sonido.

Activando el modo conversación | TecnoXplora

Estar en un lugar lleno de gente donde el ruido es ensordecedor y no podemos oír ni nuestros propios pensamientos ya no es un problema. Gracias a nuestro móvil y con la ayuda de unos auriculares podemos escuchar con claridad la voz de la persona con la que mantenemos una conversación. Aunque para ello tendremos que activar el amplificador de sonido de Google.

Si no está disponible en tu móvil, puedes descargarlo de la tienda de aplicaciones de Google. Algo que no será necesario en los teléfonos de Google. Una vez descargado, tendremos que activar la función, para ello, sigue los siguientes pasos:

Desde la configuración de nuestro teléfono móvil, accede al apartado “ accesibilidad ”.

”. Donde encontramos la opción “amplificador de sonido”, a continuación, pulsa sobre “abrir amplificador de sonido”

Ahora es el momento de conectar unos auriculares al móvil. Funciona tanto con auriculares inalámbricos o de cable. Para mejorar la experiencia, podemos realizar los ajustes necesarios a través de las opciones que nos ofrece la aplicación. Que van desde reducir los ruidos no deseados, Amplificar los sonidos bajos, así como las frecuencias tanto altas como bajas e incluso permite ajustar cada uno los auriculares por separado.

En el caso de los teléfonos píxeles solo será necesario usar el modo conversación. A través de la cámara de nuestro móvil podemos amplificar y escuchar mejor lo que no dice la persona con la que estamos conversando. El sonido y la imagen registrados por nuestro móvil no son registrados por la aplicación. Por lo que una vez la cerremos estos desaparecerán, por lo que no pone en peligro la privacidad de nuestras conversaciones.

Para usar el modo conversación en un Píxel solo tenemos que acceder a la configuración del mismo y acceder a las opciones de “ Accesibilidad ”

” Del mismo modo, abriremos el amplificador de sonido. Aunque esta vez, seleccionamos el micrófono para activar el “modo conversación”

Una forma rápida de acceder a este ajuste, es a través de la barra de notificaciones. Desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla para acceder a los accesos directos. Pulsa el botón del amplificador de sonido y tendrás acceso a las diferentes opciones. Una vez activado solo tendremos que ponernos los cascos para escuchar con claridad lo que la otra persona nos tenga que decir.