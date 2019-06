¿Por qué no funciona WhatsApp Web?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en todo el mundo, con miles de millones de personas que se conectan cada día. Hablamos por WhatsApp prácticamente cada día y a cada hora y una de las formas más cómodas de gestionar la app es usarla en el ordenador mientras trabajamos. WhatsApp Web es una herramienta muy útil pero es posible que encuentres algunos problemas.

Hoy resolvemos las dudas sobre posibles errores en WhatsApp Web, por qué no se conecta, cuáles pueden ser los posibles fallos y cómo puedes solucionarlo.

WhatsApp Web

WhatsApp Web es la versión para navegadores de la aplicación de mensajería. Podrás escribir en tus chats habituales desde el ordenador sin tener que coger el móvil y podrás enviar y recibir imágenes o archivos de todo tipo. Aunque hay una condición: que tengas WhatsApp instalado en tu teléfono, que esté encendido en ese momento y que esté conectado a Internet. WhatsApp Web no funciona independiente.

WhatsApp Web es muy útil pero no funciona como herramienta independiente sino como complemento al teléfono móvil. Duplica la pantalla de tu teléfono en tu ordenador para que puedas escribir y recibir mensajes como siempre.

Problemas de conectividad en el móvil

Como decimos, WhatsApp Web no funciona de forma independiente sino que establece conexión con tu teléfono y sincroniza mensajes. Si tu teléfono no tiene conexión, WhatsApp Web no va a funcionar. Necesitas tener conexión en tu ordenador y en tu teléfono móvil para que puedas leer los mensajes.

Es posible que si no te funciona WhatsApp Web es porque en tu teléfono hay problemas de conectividad. Prueba a usar la aplicación desde el móvil y comprobar si se envían los mensajes o no. En caso de que no, revisa la conexión WiFi o tu conexión de datos móviles para ver si hay algún problema.

Problemas de conexión en el ordenador

Si el teléfono funciona perfectamente cuando usas WhatsApp, es posible que el problema esté en la conectividad del ordenador. Hace falta que tenga una conexión estable y fiable para conectarse a WhatsApp Web. Si no recibes o no puedes enviar mensajes es posible que veas una barra amarilla en la parte superior de la lista de chats que indica “computadora no conectada”.

Comprueba tus redes WiFi o incluso prueba a reiniciar WhatsApp para conseguir la conexión. Cierra sesión en WhatsApp Web y vuelve a iniciar de nuevo. Si no, intenta reiniciar tu ordenador para ver si se conecta bien a Internet.

Problemas en la red Wi-Fi

Hay redes que no permiten conectarte a WhatsApp Web. Algunas redes públicas no permiten el acceso a WhatsApp si estamos usando el WiFi. Suele pasar en bibliotecas, en el trabajo o en una universidad. La configuración red bloquea la conexión a WhatsApp Web y normalmente recibirás una notificación que te indicará que la red Wi—Fi está impidiendo tu uso a WhatsApp Web. La única solución en este caso es que hables con el administrador de la red o que desconectes Wi-Fi y uses WhatsApp en tu teléfono móvil a través de tu tarifa de datos.