Qué es y cómo hacer un Timelapse con tu móvil

Las cámaras de los teléfonos móviles incluyen infinidad de funciones con las que capturar las mejores imágenes. Además de las que nos ofrece la app de la cámara de forma predeterminada podemos hacer uso de otras apps, con las que sacarles el máximo partido. Este es el caso con las aplicaciones que a continuación te traemos con las que podrás hacer los mejores Time Lapse.

Las mejores apps que puedes utilizar

Comenzaremos explicando en qué consiste esta opción y las cosas que podemos hacer este ajuste. Time Lapse es una técnica usada para mostrar de forma muy rápida algo que sucede a velocidades muy lenta. Para capturar todos los instantes, nos hará falta un trípode ya que la realización de estos lleva su tiempo, y además nos aseguramos que no se mueva el encuadre ni lo más mínimo. Ver como florece una flor, un amanecer o mostrar la preparación de una receta sin tener que esperar los tiempos de preparación, son algunos de los usos más frecuentes que se suele hacer de esta técnica.

Framelapse | Framelapse

No todas las cámaras de los móviles tienen entre sus funciones la de opción de realizar Time Lapse o esta no cuenta con muchas opciones o su calidad no es muy buena. Por lo que podemos hacer uso de aplicaciones para crear o añadir más opciones. Apps como Framelapse: Timelapse Camera disponible para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google.

Esta nos permite grabar largas secuencias de tiempo con buena calidad y clip de vídeo de movimiento rápido de una forma muy sencilla gracias a su interfaz intuitiva. Incluye una amplia variedad de ajustes con los que podemos controlar todos lo aspectos de la grabación, tales como el balance de blancos, enfoque automático, opciones de zoom, temporizados y efectos de color, opciones de velocidad del vídeo. Ajustes con lo que podemos calcular el tiempo de grabación. Además, con esta app, podremos elegir si queremos usar la cámara delantera o la trasera. Otras las opciones de las que dispone es la posibilidad de oscurecer la pantalla durante la duración del proceso, de modo que optimizamos el uso de la batería.

Skyflow | skyflow

Los usuarios de iOS también tienen una app alternativa para las cámaras de su móvil, se trata deAdemás de ser compatible tanto con la cámara delantera como la trasera, además de programar los horarios de inicio y finalización también tenemos acceso a indicadores de hora, memoria y batería restante, de modo que podemos estar seguros de poder completar la grabación sin problemas. Además, incluye herramientas de edición con las que podemos recortar o incluir música fácilmente. El resultado de la grabación podemos guardarlo en la biblioteca y compartirlo.

