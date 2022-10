Cómo grabar vídeos en el móvil consumiendo menos almacenamiento

Además de llevar la cámara de fotos siempre con nosotros, también llevamos una cámara de vídeo que nos permite inmortalizar nuestros mejores momentos en cualquier momento del día. Grabar y almacenar muchos de estos vídeos, puede hacer que llenemos rápidamente la memoria interna de nuestros dispositivos. Por lo que si quieres racionalizar el uso del espacio de almacenamiento te recomendamos que realices ese ajuste.

Reduce el tamaño de tus vídeos

En el día a día nos enfrentamos con situaciones que son dignas de ser capturadas por las cámaras de nuestros móviles, pero no siempre la ocasión requiere que estas se graben a máxima calidad, ocupando un valioso espacio de almacenamiento en nuestro móvil. Para ello podemos realizar una serie de ajustes y elegir en cada momento la calidad de los vídeos. No es lo mismo grabar un vídeo de una ocasión especial como los primeros pasos de nuestro hijo, una boda o un momento que queremos preservar en el tiempo. Que uno que grabamos para demostrar que algo no funciona correctamente. La calidad que necesitas no es la misma. Además, la calidad que ofrecen las cámaras de los móviles hoy en día es lo suficiente buena para que disminuir esta para que ocupen menos no es problema.

Elige la calidad de la cámara | TecnoXplora

En el caso de los dispositivos Xiaomi esto es muy fácil de hacer y sólo debemos dirigirnos a los ajustes de la propia cámara, donde encontraremos el ajuste necesario para llevar a cabo este cambio. Te contamos cómo:

Entra en la app de la cámara y dirígete a los ajustes de la cámara pulsando en el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha de la pantalla.

Desde aquí, pulsa sobre “ ajustes ” para acceder a nuevas opciones.

Dependiendo de la versión de MIUI y del modelo de nuestro móvil este ajuste lo encontraremos de dos formas.

Podemos encontrarlo como “codificador de vídeo ”.

En esta opción al desplegar podemos elegir a su vez entre dos opciones, “H264 Alta compatibilidad” o “H265 Alto rendimiento”. En esta ocasión nos decantamos por la primera de las opciones, que reducirá el tamaño sacrificando muy poca calidad.

También encontramos este ajuste como “calidad de la imagen”, en esta ocasión tenemos tres ajustes distintos: alta, media y baja. En esta ocasión seleccionaremos el ajuste intermedio para que no se pierda demasiada calidad y reduzca el tamaño de los vídeos.

Para no llenar la memoria interna de nuestros dispositivos es recomendable realizar copias de seguridad en la nube para conservar nuestras grabaciones y eliminarlas cada cierto tiempo archivos grandes de la memoria interna. No saturar la memoria, y hacer de vez en cuando limpieza de esta ayudará a optimizar el rendimiento del dispositivo. Por lo que es importante de vez en cuando perder algo de tiempo en eliminar todas las grabaciones que no sean necesarias o no queremos conservar para liberar espacio de almacenamiento. Además si tenemos completa la capacidad de almacenaje influye directamente en la agilidad del sistema ya que tiene que procesar un volumen de datos muy alto y esto hace que se ralentice el sistema.

