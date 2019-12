Pagar con el móvil se ha convertido en algo cotidiano para muchas personas, aunque sigue generando muchas dudas en aquellas que lo ven con cierto recelo. Primero porque siempre genera algo de desconfianza utilizar los dispositivos electrónicos para pagar y gestionar nuestro dinero. Pero nada más lejos de la realidad, pagar con el móvil es algo realmente seguro. Y si tienes un móvil Android, lo mejor que puedes hacer es instalarte Google Pay, la app de pagos móviles con la que precisamente vamos a poder pagar nuestras compras, si es que nuestro móvil cuenta con conectividad NFC. Y en segundo lugar, siempre y cuando nuestro banco sea compatible con esta app.

Bancos compatibles con Google Pay

No todos los bancos son compatibles con Google Pay, por lo tanto es algo que debemos tener en cuenta antes de pagar con el móvil. El último en sumarse a la lista de bancos compatibles ha sido ING Direct en España, donde esta misma semana ha estrenado la compatibilidad con esta característica cada vez más importante cuando hablamos de las ventajas que son capaces de ofrecer los bancos a sus clientes. La lista de bancos y entidades financieras que son compatibles con Google Pay hoy en día son:

Abanca

American Express

Banca March

Banco Pichincha

Bankia

Bankinter

Bankinter Card

BBVA

Book

Caixa Ontinyent

Caja Rural

Cajasur

Cecabank

Correos

EVO

Ibercaja

ING Direct

Kutxabank

Liberbank

Banco Mediolanum

N26

Openbank

Pibank

Rebellion

Revolut

Sodexo

Ticket Restaurant

Unicaja Banco

Monese

TransferWise

Como veis hay muchos de los principales bancos disponibles dentro de esta app, pero no están todos. Tampoco todas las tarjetas de estos bancos son compatibles con Google Pay, pero sí que lo son las más importantes, aquellas que son las de uso más cotidiano por parte de los usuarios. Además dentro de estos bancos podemos utilizar tanto tarjetas de crédito como de débito, ambos tipos de tarjetas están soportadas.

Pagando con el móvil | Photo by Jonas Leupe on Unsplash

Si tu banco no está disponible en esta lista lo más normal es que este cuente ya con alguna app que permite la gestión de los pagos a través del móvil, es bastante común que se duplique la compatibilidad tanto en la app de tu banco como en la de Google Play. Si tu banco está dentro de esta lista, debes comprobar primero que tu móvil es compatible con la conectividad NFC. Si también es afirmativa la respuesta, puedes optar por instalar Google Pay y la app de tu banco, porque son compatibles entre sí.

Pero debes tener en cuenta que cuando vas a pagar debes elegir alguna app como predeterminada para hacer los pagos, ya sea la de tu banco o Google Pay. Y dentro de esas apps también debes elegir la tarjeta predeterminada para hacer los pagos. Por tanto, es algo que debes tener en cuenta cuando vas a acercar el móvil para hacer el pago. Por cierto, debes tener en cuenta que algunas apps de bancos, y puede que también Google Pay no funcionen correctamente si has modificado tu móvil Android. Y no hace falta que lo hayas rooteado, simplemente haber activado las funciones de desarrollador pueden bloquear el uso de la aplicación para que esta se proteja de posibles ataques.