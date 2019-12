Google Pay lleva bastante tiempo disponible para nuestros móviles Android, lo que no quiere decir que cualquiera podamos pagar con nuestro banco a través del móvil. Lamentablemente Google Pay es una plataforma universal a la que los bancos deben adaptarse para que sus clientes puedan pagar a través de esta pasarela. Pues bien, ahora los clientes de ING Direct están de enhorabuena, porque el banco ya es compatible con la aplicación de Google. Esto quiere decir que a través de un móvil Android ya podemos pagar nuestras compras con el móvil si somos clientes de este banco.

¿Qué necesitas para poder pagar de esta forma?

Que tu banco sea compatible con Google Pay es el principal requisito para que podamos pagar con un móvil Android, pero no el único. Porque nuestro móvil debe contar con conectividad NFC para poder realizar los pagos. Esta tecnología denominada por sus siglas en inglés (Near Field Communications) nos permite integrar en el teléfono la información que contiene ese chip que suelen llevar ahora las tarjetas de crédito Contactless, las mismas con las que pagas en el comercio sin tener que introducirlas en el TPV, solo con acercarlas.

Pues esa misma función es la que realizará el teléfono cuando a través de Google Pay puedas pagar con tu banco si este es compatible. Si no sabes si tú móvil cuenta con la conectividad NFC, puedes comprobarlo de manera sencilla y en el instante. Ha sido hoy cuando ING Direct España ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que si eres cliente ya puedes pagar con sus tarjetas en Google Pay, lo que automáticamente abre la posibilidad de hacerlo con el móvil. Aunque todavía hay quien se extraña de ver a alguien pagando con el teléfono o incluso con un smartwatch en una tienda, es una tendencia cada vez más extendida. La comodidad de pagar con el móvil es máxima, no solo porque no debes llevar contigo la tarjeta encima, sino que dentro del mismo teléfono puedes llevar varias tarjetas diferentes. Y activar el pago con cada una de ellas cuando lo creas conveniente.

¿Es seguro?

Pagar con el móvil es tan seguro como hacerlo a través de tu tarjeta de plástico, porque ambos contienen la misma información y en el móvil además hay capas de seguridad extra que evitan que cualquiera pueda suplantar tu identidad para pagar. Es verdad que muchos bancos permiten hacer pagos de hasta 20 euros sin introducir el PIN, algo que podría facilitar a alguien con un datafono cobrar aleatoriamente a un grupo de personas una cantidad pequeña de dinero con solo acercarlo a nuestro móvil, que por ejemplo se encuentra dentro de una mochila en un vagón de metro.

Pero es necesario que para pagar esté desbloqueado el teléfono, de lo contrario no se activarán los pagos. Por tanto antes de pagar hay que introducir el PIN del teléfono o introducir la huella dactilar para que se active el pago mediante la conectividad NFC. Así que además de cómodo, es un método de pago muy seguro.