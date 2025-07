Google Maps: no salgas de viaje sin descargar tus mapas sin conexión

Nos hemos acostumbrado a estar permanentemente conectados, ya sea a la hora ver series y películas, escuchar música o consultar los mapas de Google Maps. Todas estas acciones consumen datos y cuando viajamos esto puede ser un problema. Ya sea por la falta de cobertura, la incompatibilidad de los servicios o que nos quedemos sin datos. Incluso puede que nos quedemos sin datos en el intento. Una solución para tener siempre a nuestra disposición los mapas en la app de GPS de Google, es descargarlos para usarlos sin conexión. Te contamos cómo.

Guarda tus mapas para usarlos sin conexión

Tener los mapas disponibles en todo momento, es algo que nos ayuda a acceder a ellos, incluso cuando no tengamos cobertura. Google Maps, permite almacenar en nuestro teléfono las zonas del mapa que necesitemos en cada momento y acceder a ellas en cualquier momento. Algo que haremos de una forma rápida y sencilla a través de la app siguiendo los siguientes pasos.

Descargando mapas sin conexión desde una busqueda | TecnoXplora

Abre Google Maps en tu teléfono, asegúrate de que tienes conexión a internet.

en tu teléfono, asegúrate de que tienes conexión a internet. A continuación, usa la barra de búsqueda para localizar el lugar o áreas concretas que quieras guardar.

para localizar el lugar o áreas concretas que quieras guardar. En la parte inferior de la pantalla, toca sobre el nombre del lugar en cuestión.

en cuestión. De este modo accedemos a un nuevo menú.

Para descargar en mapa sin conexión , en la parte superior de la pantalla, pulsa sobre el “botón más”

, en la parte superior de la pantalla, pulsa sobre el Si no aparece este, desliza el menú hacia la derecha.

Al hacerlo, en la parte inferior de la pantalla aparece una ventana emergente en la que nos ofrece dos opciones.

En esta ocasión usaremos “descargar mapa sin conexión”

Antes de guardar el mapa, nos da la opción de ajustar de forma precisa el área del mapa que podemos descargar.

Al mismo tiempo, nos informa del espacio de almacenamiento que ocupará dicho mapa en nuestro móvil.

Debemos recordar en este punto, que todos los mapas guardados se almacenan en la memoria interna del teléfono.

Una vez hemos establecido los límites del mapa, pulsa guardar, descargar.

De este podemos acceder a estos desde el apartado guardado, en la parte inferior de este encontramos “mapas” pulsa aquí para acceder a ellos.

A la hora de guardar debemos tener en cuenta una serie de consideraciones como la capacidad de almacenamiento de nuestro dispositivo. Para ampliar esta, podemos recurrir a tarjetas SD, siempre y cuando nuestro móvil sea compatible. Si no quieres seguir conservando los mapas sin conexión, puedes gestionar estos desde la sección “mapas sin conexión” dentro de la configuración de la aplicación. De manera que podemos no solo visualizar los mapas, sino que también podemos eliminar, los que ya no nos sean útiles. Además de tener en cuenta que los mapas guardados tienen una serie de limitaciones. Aunque esta opción permite obtener indicaciones durante la navegación, es posible que tengamos problemas en el caso de trazar las rutas a pie, en bicicleta o en transporte público y sobre todo no nos ofrecerá información en tiempo real, sobre incidencias o retenciones.