Ya puedes guardar en tu teléfono todas las contraseñas que almacenas en Chrome, ¿cómo?

Cada vez más usuarios son conscientes de la necesidad de tomar medidas de seguridad que van más allá de utilizar un simple usuario y contraseña. Por eso existen toda una serie de aplicaciones de verificación en dos pasos que añaden una capaz extra de blindaje a todas nuestras cuentas, y tras las que están algunas de las compañías más importantes del sector: es el caso de Google o, como en esta ocasión nos preocupa, Microsoft.

Ese Microsoft Authenticator es una de las soluciones más utilizadas, no ya porque sea la predeterminada para activar esa doble verificación en todas las plataformas y servicios de los de Redmond (Windows, Office 365, Xbox, etc.), sino porque es capaz de almacenar las cuentas de otros servicios de terceros. Desde Facebook a Dropbox pasando por cualquier otra plataforma que imaginéis. Por lo que se ha convertido en estos últimos años en un recurso más que efectivo para com batir el robo de cuentas, etc.

Ahora puede comunicarse con Chrome fácilmente

El caso es que los norteamericanos han comenzado a probar en su versión beta una nueva función que permite al Microsoft Authenticator importar todas las contraseñas que tengáis almacenadas en archivos CSV o, mejor todavía, sincronizarse con el navegador de Google para descargarse todas las que tenéis almacenadas en su llavero online.

Microsoft Authenticator. | Microsoft

Esta función de Chrome es la que os permite autocompletar los campos de usuario y contraseña que tenéis en cualquier página web o servicio que disfrutáis en internet, de tal forma que nos evita andar recordando cuál es cada una. Un trabajo que no está de más llevar siempre controlado en algún sitio (papel o archivo digital protegido con contraseña y guardado en una caja fuerte online) o, cuando menos, contar con un patrón para crear las diferentes contraseñas que utilizamos a diario.

Este Microsoft Authenticator, gracias a su capa de seguridad biométrica en dispositivos móviles, permite guardar toda esa información de manera efectiva para consultarla si por cualquier razón el llavero de Chrome nos falla y evitarnos, así, el tener que volver a restablecerla, con el tiempo que ese proceso supone. Además, esta app cuenta con una utilísima función que nos evita escribir nada: simplemente recibiremos una alerta de acceso a la cuenta y solo tendremos que aceptarla pulsando un botón en la pantalla del teléfono.

Eso sí, de utilizar este Microsoft Authenticator en nuestro día a día, tendremos que llevar un control de qué nuevas cuentas creamos a través de Chrome y, también, aquéllas que modificamos en algún momento, para volver a sincronizarlas con la aplicación del móvil y llevar siempre encima la información actualizada hasta ese mismo instante.

Esta sincronización con Chrome es un paso más de Microsoft en la idea de convertir su app en una caja fuerte donde guardar la información más sensible. Prueba de ello es que hace unos meses, su Authenticator ya obtuvo el soporte para administrar contraseñas, funciones de autocompletado y sincronización con los servicios de los norteamericanos. Esperemos que este nuevo update esté disponible en las próximas semanas.