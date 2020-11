¿No puedes borrar fotos de la tarjeta de tu móvil con Google Fotos? Esta es la solución

Hace unos días os contábamos que Google Fotos había anunciado importantes novedades de cara al próximo mes de junio de 2021. Tanto es así que en este anuncio se ha avanzado que a partir de entonces el servicio no será completamente gratuito, ya que todos los contenidos, incluyendo las imágenes de alta calidad, computarán dentro del global de almacenamiento de nuestra cuenta de Gmail, algo que no era así hasta ahora. En cualquier caso, ya te hemos dado algunas alternativas para utilizar otros métodos de subida de fotos a la nube. Si eres un ferviente seguidor de la app lo lógico es que sigas utilizándolo a pesar de ello, y puede que te encuentres con un error bastante común, el de que no puedes borrar fotos o vídeos guardados en la tarjeta microSD desde Google Fotos.

¿Por qué ocurre esto?

Muchos móviles, la gran mayoría, vienen con una ranura para dos tarjetas SIM y una para la tarjeta microSD. Esta es una excelente manera de ampliar el almacenamiento del teléfono por un precio bastante ajustado. El problema es que no siempre las apps funcionan correctamente con este tipo de carpetas creadas dentro de una tarjeta microSD, por lo que a veces es necesario brindar servicios precisamente para poder realizar estas tareas. Y Google Fotos no es la excepción. De hecho vas a necesitar dar permisos a la tarjeta microSD para poder borrar contenidos de esta, y no tener que recurrir a apps de terceros para hacerlo.

Accediendo a la configuración de la microSD | Tecnoxplora

¿Cómo se activa el uso de la SD?

Pues es muy sencillo, porque es una función que nos ofrece la app de fotos de Google dentro de sus propios ajustes. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de Google Fotos

Accede a “Acceso a tarjeta SD”

Desde este menú podrás acceder a unas instrucciones para seguir el procedimiento

Pulsa sobre reciente en el menú

Toca sobre “Más”

Pulsa sobre “Mostrar tarjeta SD”

Selecciona sobre el “nombre de la tarjeta SD”

Ahora pulsa sobre “seleccionar”

De esta manera al seleccionar la tarjeta microSD instalada en nuestro móvil, se concederá el permiso para poder borrar las fotos desde la tarjeta microSD. Por tanto así podremos gestionar de forma íntegra las fotografías de nuestro teléfono desde la propia app de Google Fotos, algo que si no hacemos antes es imposible hacer. Es un error que se da comúnmente, porque es necesario siempre hacer antes de esto antes de utilizarlo. De esta manera podemos utilizar íntegramente Google Fotos con el almacenamiento de la tarjeta microSD, y así poder gestionar las fotos que se guardan en ellas.

Una app que a pesar de los últimos anuncios es de esperar que siga siendo la preferida de muchos usuarios que ya se han acostumbrado a utilizarla, por la comodidad de subir automáticamente las fotos a la nube sin necesidad de hacer nada manualmente, y por tantas acciones automáticas que se ofrecen en la nube, como la mejora automática de las fotos o los vídeos.