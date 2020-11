Google Fotos: ya no hay almacenamiento ilimitado, tendrás que pagar por subir a la nube tus fotos

Muchas veces hemos hablado aquí en Tecnoxplora sobre las bondades de Google Fotos, que han convertido a esta app en la preferida por la mayoría de los usuarios para guardar toda su vida en fotos en la nube. Precisamente porque lleva siendo un servicio gratuito desde hace muchos años se ha popularizado tanto. Ahora, como era de esperar, esa gratuidad ya tiene fecha de caducidad. Porque será el próximo año cuando se comience a cobrar por parte de Google para subir fotos a nuestra copia de seguridad, algo que hasta ahora era completamente gratis.

Las fotos de alta calidad tendrán que pagar en la nube de Google

Hasta ahora solo las fotos de la calidad original eran las que ocupaban espacio dentro de la cuenta de Google, y por tanto, ocupaban espacio dentro de esos 15GB que nos regala Google con su cuenta. Por tanto, actualmente podemos subir todo lo que queramos en el modo de “alta calidad” sin coste porque no se tiene en cuenta su peso dentro del almacenamiento total, mientras que las fotos con la calidad original sí que ocupan espacio dentro de la cuenta de Google, y por tanto, al pasarnos de esos 15GB sí que hay que pagar. Pues bien, lo que ha anunciado ahora Google es que esas fotos de “alta calidad” ya se van a tener en cuenta dentro de esos 15GB.

Estimación con un plan de 100GB activo | Tecnoxplora

Ahora bien, esto será hasta el 1 de junio de 2021, y todo lo que hayamos subido a nuestra cuenta hasta entonces no contará dentro de esos 15GB, pero a partir de ahí sí que cualquier foto que subas contará dentro del cómputo global de gigas ocupadas en nuestra cuenta. Y lógicamente si eres de los que sube decenas de fotos todos los meses, como nos pasa a muchos, los 15GB no te van a durar demasiado. En cualquier caso, Google Fotos ha diseñado una herramienta que te ayuda a predecir cuánto tiempo te va a durar el actual almacenamiento que tienes disponible en Google Fotos en base al ritmo actual de subidas a la nube de Google. Un enlace a esa herramienta que se incluye en el mail donde nos comunican estos cambios, debes estar identificado en tu cuenta.

¿Cuánto habrá que pagar?

A priori las cifras a pagar no son muy altas, pero debemos tener en cuenta unos cálculos a largo plazo. Por defecto tentemos 15GB gratis con Google, y la suscripción de espacio más barata de Google One, que es el servicio de almacenamiento, es de 1,99 euros al mes por 100GB de almacenamiento. Aunque en realidad estas comprando 85GB más, porque las 15GB gratuitas pasan a formar parte de esas 100GB. Pues bien, hay que tener en cuenta que si sigues subiendo fotos, aunque sea en “alta calidad” que tienen un tamaño y detalle peor, los 100GB los alcanzarás en algún momento, y tendrás que pasar al siguiente plan, y pagar 2,99 euros al mes por 100GB más y tener en total 200GB.

Por lo que es evidente que a la larga solo te compensará si no eres de los que sube muchas fotos, si no es así, deberías ir buscando alternativas. Una decisión de Google que es polémica, pero que era de esperar, normalmente todos estos servicios funcionan así, nos dan caramelos gratis durante años, y cuando ya no podemos vivir sin ellos los empiezan a cobrar, y lógicamente, están en su derecho. El mismo que tenemos nosotros para buscar alternativas.