Pronto podrás comprar apps por tiempo limitado en Google Play

Las aplicaciones son el alma de nuestro teléfono. Sin ellas no podríamos sacarle el mismo partido, y por esa razón tenemos centenares de miles de ellas disponibles en las diferentes tiendas. Play Store es la más grande de todas, ya que debe surtir de apps nada menos que tres mil millones de dispositivos Android activos en el mundo actualmente. Ahora el Google I/O sigue su curso, y nos está dando en todo momento numerosos titulares sobre novedades en el ecosistema de Google. En esta ocasión sobre una interesante novedad sobre la compra de apps en su catálogo.

Nuevas formas de hacerse con una app

Como bien sabéis la manera de hacerse con una app no ha cambiado mucho en los últimos años, aunque sí que han aparecido modalidades y planes para poder acceder a ellas como una tarifa plana, como el Pass de Google o los Play Points. Pero en el Google I/O desde la firma de Mountain View han avanzado una nueva manera de hacerse con las apps. Sería algo así como comprar el acceso temporal a las aplicaciones, como un plan prepago, y por tanto hacer un uso ilimitado de ellas durante ese periodo de tiempo. Como han mostrado en una de las presentaciones, cuando compramos la app poder elegir una oferta en la que somos poseedores de ella durante un periodo de tiempo.

Lógicamente el precio de esta será menor del habitual, ya que en un momento dado expirará el derecho de uso sobre ella. Así, cuando nos hagamos con una app mediante este método, veremos en la compra el periodo tras el que expirará nuestro acceso a ella. Y después se mostrará en Google Play como una suscripción más, que expirará en una fecha determinada. Además mientras está vigente la compra de la app, tendremos la posibilidad de ampliar el acceso a esta en tramos de un mes adicional, desde la propia sección de suscripciones. Algo que sin duda puede ser muy útil para comprar apps que solemos necesitar en situaciones muy puntuales, y que a lo mejor no volvemos a utilizar.

Por lo que para esas ocasiones puede ser una opción bastante coherente hacerse con ellas mediante este método. Además, lo lógico es que nos ahorremos un dinero, ya que el precio de estas apps con acceso limitado será inferior. Una modalidad que afectará tanto a apps como a juegos. Y en este último caso desde luego es incluso más conveniente utilizar este método, porque salvo casos muy concretos, la vida de un juego es muy limitada. Y una vez que lo superemos, o nos cansemos de él, lo lógico es que no volvamos a tocarlo, como tantas otras apps y juegos en nuestro móvil. Por último, Google también prepara la posibilidad de hacer varias compras a la vez en el mismo acto, no solo del juego, sino también de alguna de las opciones, que hay de compras dentro del propio juego, no solo limitarnos a la compra de la app en sí, sino también de algunas de sus expansiones.