Hace unos días os contábamos que los usuarios de cuentas gratuitas de Spotify iban a poder reproducir música directamente en los altavoces Sonos, el referente de audio Multi Room. Como sabéis, las cuentas gratuitas de Spotify tienen muchas limitaciones, entre ellas, al menos hasta ahora, se encontraba la imposibilidad de poder enviar audio a un altavoz inteligente de forma inalámbrica. Algo que se va a acabar dentro de poco, ya que la plataforma de streaming ha anunciado cambios en las condiciones de estas cuentas gratuitas que les va a permitir poder reproducir música en esos altavoces incluso con una cuenta de este tipo gratuita, vamos a conocer todos los detalles.

¿Cuándo podrás disfrutarlo?

Esta nueva característica ha sido anunciada por la propia plataforma de música, que está trabajando en ampliar las posibilidades de sus usuarios de suscripciones gratuitas. Frente a los usuarios que pagan todos los meses una suscripción, aquellos que no lo hacen hasta ahora no podían reproducir la música por ejemplo en un altavoz inalámbrico. Y a la noticia de hace unos días en la que conocíamos que los altavoces Sonos serían compatibles con estas cuentas gratuitas, también se han unido ahora los altavoces Amazon Echo y los de la marca Bose. De esta manera, aunque tengas una cuenta por la que no pagas suscripción, podrás enlazar tu dispositivo con uno de estos altavoces y escuchar la música sin cables.

Nuevo Amazon Echo de tercera generación | Amazon

Eso sí, como es habitual, no podremos disfrutarlo todos los usuarios a nivel global de inmediato. Sino que serán los australianos, neozelandeses y estadounidenses los primeros en poder disfrutar de este tipo de reproducción de música por lo que los usuarios españoles vamos a tener que esperar para poder utilizar esta función con las cuentas gratuitas de Spotify. Los usuarios podrán pedir a estos altavoces inteligentes que Spotify les reproduzca determinadas listas de reproducción, por lo que no está del todo claro que sea posible enviar solo las canciones que queramos escuchar en cualquier momento. En todo caso es una manera muy interesante de darle aún más valor a estas cuentas gratuitas de Spotify.

Los nuevos altavoces Sonos que venderá IKEA | IKEA

Así que en las próximas semanas lo más lógico es que podamos disfrutar de esta nueva función para las cuentas gratis de Spotify. Con ella, entre otras cosas, podremos también disfrutar de sus canciones en los nuevos altavoces Sonos Symfonisk que ha estrenado la firma junto a IKEA, y que funcionan tanto como una lámpara como una estantería. Las cuentas gratuitas de Spotify se utilizan a diario por millones de usuarios en todo el mundo. Sin duda es una de las características más destacadas de Spotify de cara a los usuarios, la posibilidad de utilizar la app sin tener que abonar ni un euro al mes, y con bastante variedad de contenidos que reproducir. Por supuesto no se puede reproducir lo que queramos, sino que debemos limitarnos a la reproducción aleatoria, un mal menos cuando no tenemos que abonar nada por escuchar nuestra música favorita.