La Play Store de Google ya prueba un rediseño en las actualizaciones de apps

La Play Store es la tienda que visitan cientos de millones de usuarios de móviles Android al día. En ella nos encontramos a su vez con cientos de miles o millones de apps y juegos que instalamos masivamente, y casi compulsivamente en nuestros móviles. Y uno de los aspectos más importantes de estas apps y juegos son las actualizaciones. Mantener el móvil actualizado, no solo del sistema, sino también de las apps, es algo que nos ayuda a mantenerlo seguro. Y por tanto no es raro que muchos de nosotros accedamos todos los días a la pantalla de actualizaciones de apps para comprobar si todo está en orden en nuestro móvil. Pues bien, esto va a dejar de tener tanto protagonismo, tal y como han comprobado algunos usuarios que han recibido las últimas actualizaciones de la Play Store en su móvil.

Menos protagonismo para las actualizaciones

Hay personas a las que puede llegar a afectarles anímicamente que su móvil no se haya actualizado por completo, y que todas sus apps estén al día. Hay veces en las que podemos tener hasta veinte o treinta actualizaciones pendientes, y eso es algo que a algunos puede llegar a estresarles. Pues bien, en este caso el nuevo diseño de la aplicación de Google que se ha dejado ver por Reddit, demuestra que estas actualizaciones ya no tendrán tanto protagonismo en su interfaz. Ahora cuando entramos en la sección de nuestras aplicaciones, lo primero que vemos es un enorme listado de todas ellas y de si están actualizadas o no.

Ahora lo que tenemos es unos menús mucho más sencillos y donde la información se muestra mucho más sintetizada. En lugar del menú de “Mis aplicaciones y juegos” que encontrábamos en la app de Google, donde veíamos directamente en primer lugar las actualizaciones, ahora lo que vemos es un menú mucho más compacto, con solo dos pestañas. Dentro del primer menú, el de vista general, podemos ver ahora una sección donde nos pone si todas las apps están actualizadas, o el número de aquellas que falta por actualizar. Pues bien, si pulsamos sobre esa sección, accederemos a las apps que se están actualizando o ya se han actualizado.

O bien si no hay ninguna actualización pendiente, veremos un simpático dibujo acompañado del texto de que todas las apps se han actualizado ya y están al día. Así que las apps actualizadas no serán lo primero que veamos cuando entremos en esta sección, sino que la información estará más escondida, de tal forma que no tengamos que estar tan obsesionados con ella como suele ser habitual. Parece ser que se trata de un cambio del lado del servidor de Google, pero todos los usuarios que coinciden en haber visto estos cambios cuentan con la versión 25.1.24-21 de Google Play Store. Por tanto si actualizas a esa versión tendrás más posibilidades de ser uno de los agraciados con estas novedades para la app de Google. Algo para lo que todavía habrá que esperar semanas en el resto de usuarios de Android.