Todos necesitamos un mínimo descanso diario para poder afrontar cada día con las máximas garantías. No descansar bien es algo que no solo notamos al día siguiente de no haber dormido lo suficiente o con la suficiente calidad, sino que además a la larga también lo notamos con una progresiva degeneración de nuestras aptitudes. No hay color entre levantarse descansado y no haberlo hecho. Sobre todo en nuestro nivel de concentración y ganas de encarar los problemas que nos deparan en el día a día, tanto en nuestra vida personal como profesional. Y una vez más la tecnología puede ser nuestra aliada, gracias a apps como la que os traemos hoy.

Conoce por qué no descansas todo lo que deberías

Sin duda es una de las mejores formas que tiene de ayudarnos la tecnología hoy en día, guiándonos a través de los algoritmos para tener una vida mucho más saludable y alejada tanto de los excesos como de las anemias. En esta ocasión nos fijamos en una app llamada Sleeptic, que ha sido creada para que podamos descansar lo mejor posible por las noches. Es un monitor de nuestro sueño que tiene muchos parámetros en cuenta para decirnos si realmente hemos descansado lo que debíamos, y en caso de no hacerlo, apuntar a las posibles causas de que no haya sido así.

Esta app está orientada en exclusiva a monitorizar el sueño, y por tanto cuenta con las herramientas necesarias para guiarnos hacia una forma de dormir más saludable. Porque esta app no solo nos dice si hemos dormido bien o mal. En caso de lo segundo, puede orientarnos acerca de qué problemas pueden haber originado esa falta de sueño. De hecho el teléfono puede grabar por la noche aquellos ruidos que pueden haber alterado nuestro sueño, y decirnos hasta qué punto estos han podido influir en ese sueño errático. Todas las mañanas podremos ver un sumario de nuestro sueño nocturno, en el que podremos saber cuánto tiempo hemos permanecido en cada una de las distintas fases del sueño.

Además, en base a toda la información que va recopilando la app cada noche, nos hace recomendaciones acerca de cuál es la hora ideal para irnos a la cama a dormir. Para darnos esta información tiene en cuenta cuál es el momento ideal en el que vamos a poder realizar un ciclo de sueño completo, de tal manera que este no se vea interrumpido por cualquier actividad. Por tanto, es una gran herramienta en un principio para diagnosticar si tenemos problemas de descanso o sueño. Y en segundo lugar también para orientarnos sobre la forma correcta de enderezar nuestro descanso y ser capaces de que este sea mucho más efectivo.

Sleeptic está disponible tanto para Android como para iOS, por lo que esto no es una excusa para no poder disfrutar de un mejor descanso con los consejos de esta app. Aunque como es lógico, si el problema es severo, esta app no será suficiente y deberás acudir para conocer el diagnóstico de un profesional del sueño.