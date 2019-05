¿La pantalla del móvil no responde bien a tus gestos? Así puedes calibrarla

La pantalla es el alma de nuestro teléfono móvil, sin ella no tendría sentido el smartphone y volveríamos a los primeros noventa, cuando los móviles no tenían pantalla alguna. Hoy en día las pantallas táctiles tienen una gran calidad, incluso las de los móviles más baratos tienen una enorme precisión y responden de manera suave a nuestros movimientos. Pero a veces, por los años de uso, estas pantallas pueden comenzar a mostrar ciertos fallos. Zonas en las que nuestro dedo no es detectado, y en definitiva, un problema que no podemos resolver sin antes conocer exactamente qué es lo que le pasa al panel.

Así puedes calibrar la pantalla del móvil y saber dónde falla

Si hay zonas de la pantalla donde piensas que no funciona el panel táctil, y que no detecta tus movimientos de manera fluida, lo mejor es descargar una app específica para estas ocasiones, que se encarga de mostrarnos si todo funciona correctamente en ella. En la Play Store de Google hay diferentes apps que nos permiten saber qué zona de la pantalla está presentando problemas, para así poder hacer un diagnóstico más preciso de lo que le pasa al smartphone. Una de estas apps se llama DisplayCalibration, y como su propio nombre indica ha sido creada para hacer un diagnóstico del estado de la pantalla.

calibrar pantalla del móvil | RedPi Apps

Esta app por ejemplo es capaz de hacer un escaneo de la pantalla en busca de píxeles muertos, que como sabéis es una de las principales anomalías que presentan las pantallas móviles, incluso cuando están nuevas. Además la app es capaz de recalibrar todos los píxeles para que la imagen se vea de una manera más uniforme en cuanto a brillo y contraste. Y lo más importante, también es capaz de recalibrar el panel táctil del teléfono, para que nos permita recobrar el comportamiento original de la pantalla cuando la manipulamos normalmente, como lo hacía cuando había salido de fábrica.

Por tanto con esta app podemos recuperar el funcionamiento original de la pantalla del móvil, y en consecuencia, un mejor comportamiento. Hay alternativas también en el sistema operativo de Android con las que podemos calibrar y comprobar si alguna zona de la pantalla no funciona correctamente. Se puede acceder a ella con las opciones de desarrollador, algo que podemos conseguir pulsando siete veces sobre la versión del sistema de Android dentro de los ajustes del smartphone. Eso sí, es algo que debemos hacer bajo nuestra responsabilidad, ya que aunque no afecta al funcionamiento del móvil, si puede hacerlo con algunas apps, como las del banco, que no se fían de los móviles con estas opciones activadas.

Una vez activadas esas opciones, dentro de las opciones de desarrollador, debemos activar la ubicación del puntero y la de Mostrar toques en la pantalla. Con ellas se mostrará la trayectoria de nuestros dedos en la pantalla y podremos comprobar en qué zona de esta no funciona el panel táctil, ya que será en esas zonas donde no aparecerá rastro alguno de nuestros dedos. Sin duda dos excelentes apps para tener la pantalla de nuestro móvil a tono.