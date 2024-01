OpenAI lanzará su tienda de GPTs la próxima semana

ChatGPT ha evolucionado de una forma sorprendente en el último año, de ser un completo desconocido al término por el que el grueso de la población identifica a la inteligencia artificial. OpenAI anunciaba a finales del próximo año los GPTs, una especie de app basada en ChatGPT, que iba a ser muy fácil de crear por los usuarios de esta IA, y sin necesidad de generar código, de una forma bastante sencilla. Esa tienda de GPTs ha estado funcionado en las últimas semanas para los usuarios Plus de la IA, y ahora parece que se va a lanzar de manera definitiva, incluso con transacciones.

Apps en forma de GPTs al alcance de todos

Y es que ha sido la propia OpenAI la que ha desvelado de manera colateral sus planes, al enviar correos electrónicos a aquellos usuarios que han creado estos pequeños programas con la IA en los últimos meses. Concretamente les avisan de que la próxima semana se va a lanzar el GPT Store, que es algo que sabíamos que iba a ocurrir en un momento u otro. Y lo más importante para quienes creen estos GPTs, el hecho de que por fin van a poder recibir ingresos por el uso de esas pequeñas aplicaciones.

Según las indicaciones de OpenAI, los creadores recibirán ingresos en base al número de personas que utilicen sus creaciones. Esto quiere decir que, si creamos un GPT popular, podremos obtener ingresos sostenidos en el tiempo. Estos correos enviados por OpenAI son sobre todo para avisar a quienes han creado GPTs de que estos deben cumplir las directrices de la marca, y piden que hagan todas las verificaciones necesarias para que no haya conflictos en este aspecto.

De esta manera la tienda de GPTs será ya una realidad la próxima semana, y en esta ocasión si, con transacciones. En un principio se había anunciad que estas creaciones se podrían publicar en la tienda, pero que no se recibirían ingresos por ellas. Ahora parece que eso va a cambiar. Aunque falta por saber un detalle importante. Como sabéis, para poder crear GPTs es necesario contar con una suscripción a ChatGPT Plus, por lo que si no es así no podemos diseñar estas pequeñas apps.

La pregunta es si la tienda estará abierta a todos los usuarios en general, o solo a aquellos que cuenten con ChatGPT Plus. De ser esto último se limitaría mucho el alcance de los GPTs y los potenciales ingresos que se podrían recibir, pero esto es algo que sabremos la próxima semana. Estos GPTs serán bastante fáciles de desarrollar, y no hará falta código para ello. Solo tendremos que dar las instrucciones necesarias a la IA para desarrollar las respuestas. Según OpenAI, es tan fácil que incluso podremos crear un icono para ella gracias a Dall-E. Unos GPTs que también serán capaces de crear imágenes personalizadas gracias a esta tecnología. Sin duda un movimiento de OpenAI que podría ser tan revolucionario como el de Apple con la App Store en su momento.