Cuando aparecen noticias como esta la pregunta que nos hacemos es más que evidente: si la ONU tiene prohibido desde junio de 2019 utilizar WhatsApp a todos sus altos cargos, ¿acaso significa que el resto de usuarios nos encontramos en un peligro cierto de que nos puedan espiar, hackear o robar información del móvil? En principio no debería ser así, ya que no somos ni estratégica ni políticamente tan relevantes como quienes gobiernan el mundo, pero posible... sin duda lo es.

El caso es que se ha conocido que la Organicación de las Naciones Unidas ha decidido vetar a WhatsApp de todas sus conversaciones privadas porque consideran que es un riesgo real para su seguridad. Exactamente, el portavoz de la ONU, Farhan Haq, afirmó el pasado jueves que “los altos funcionarios de la ONU han recibido instrucciones de no usar WhatsApp, no es compatible como un mecanismo seguro". Y eso que desde la app de mensajería son muy machacones con ese cifrado de punto a punto que afirman que tienen sus mensajes cuando los enviamos, o recibimos, en nuestros teléfonos.

Jeff Bezos | Sala de prensa de Amazon

Sea como fuere, poner en duda la seguridad de WhatsApp se ha convertido en uno de los deportes mundiales. Desde la ONU tampoco es que hayan dado demasiados ejemplos concretos de dónde creen que falla la app y, como mucho, se han referido al incidente de Jeff Bezos en 2018, donde un mensaje supuestamente enviado por el príncipe saudí Mohammed bin Salman habría provocado un robo masivo de datos de su terminal. No se trataría tanto de una brecha de seguridad de WhatsApp, como de un imprudencia del norteamericano al abrir contenido de un desconocido sin pensar en las consecuencias.

WhatsApp se defiende

Como es lógico, a WhatsApp no le ha gustado nada que, tanto por el escándalo de Jeff Bezos como por esta noticia de la ONU prohibiendo a sus funcionarios usar su app, les hayan puesto en el punto de mira, por lo que han salido al paso de las acusaciones recordando las medidas de seguridad que proporcionan a los usuarios. Hay que recordar que el cifrado punto a punto no significa que estemos a salvo de cualquier ataque, sino que los mensajes que nos enviamos con otro contacto no pueden ser rastreados o leídos por un tercero.

Así, un portavoz de WhatsApp señaló que "Cada mensaje privado está protegido por encriptación de extremo a extremo para ayudar a evitar que WhatsApp u otros vean chats. La tecnología de cifrado que desarrollamos con Signal es muy apreciada por los expertos en seguridad y sigue siendo la mejor disponible para las personas de todo el mundo". Aun así, el riesgo no se termina con ese cifrado, porque muchas de las amenazas se producen al abrir archivos que son potencialmente peligrosos. En este punto, el mejor consejo que os podemos dar es el de siempre: no abrir ningún tipo de archivo que os llegue de un remitente que no conocéis o sea de vuestra absoluta confianza y, por supuesto, no pulsar sobre enlaces sospechosos que nos podrían llevar a webs maliciosas.