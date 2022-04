Ojo con instalar apps Android en Windows 11 antes de tiempo, vienen con malware

Las apps de Android están a punto de llegar a Android 11 de forma oficial, esto no es ningún secreto. De hecho, fue uno de los anuncios estrella de Microsoft en el momento de anunciar la nueva versión del sistema operativo. Y la realidad es que sí, las apps y juegos Android ya corren en Windows 11, pero de momento solo para los usuarios que están dentro de la versión beta del sistema operativo. Y ahí es donde los hackers han querido aprovecharse, de una circunstancia que todavía no es posible en el sistema operativo para que sirva de anzuelo a las víctimas.

Otra forma de inyectar malware a nuestro PC

Y claro, qué mejor forma de engañar a los usuarios de Windows 11 que prometerles algo que es imposible a día de hoy si no eres un Insider de Windows. Y es que se ha descubierto que una herramienta que se encontraba en el repositorio Github, el más importante cuando se trata de desarrolladores y herramientas para estos, en realidad contenía malware, y no era más que un buen anzuelo para que las víctimas descargasen este software malicioso.

Malware | Pixabay

La herramienta en cuestión se llamaba Windows Toolbox, y prometía precisamente eso, poder ejecutar apps y juegos en Windows sin necesidad de esperar a la actualización que en unas semanas ofrecerá esto a todos los usuarios. Con ella podíamos instalar a priori la Play Store en Windows, y desde ahí acceder a los millones de aplicaciones que hay en ella. Y no solo eso, sino también obtener una importante mejora en el rendimiento del PC como consecuencia de su instalación y del efecto de las herramientas integradas en él.

Desde Bleeping Computer, un medio especializado en este tipo de ciberamenazas, han emplazado a todos los usuarios que se hayan descargado este software a borrarlo de inmediato de sus ordenadores. Y lo curioso es que sí, muchas de estas funcionalidades las ofrecía la aplicación, pero a cambio de un coste muy alto. Porque como se ha demostrado posteriormente, dentro de esta aplicación había un virus que infectaba al ordenador donde se instalaba la aplicación. De momento este software malicioso solo se ha extendido por Estados Unidos y afortunadamente no ha afectado a nadie en nuestro país.

La herramienta en cuestión había sido muy bien diseñada, ya que, en lugar de ser un mero vehículo falso para transportar un virus o malware, en realidad ofrecía mucho de lo que prometía, lo que no hacía sospechar a quienes instalaban la aplicación. Pero los investigadores han descubierto que además de funcionar en el buen sentido, también ejecutaba scripts de PowerShell en segundo plano como si se tratara del administrador del PC, con los mismos privilegios. Y claro, todo ello sin que supiera nada la víctima. Una vez más se demuestra que nadie da duros a cuatro pesetas, y que si sabemos que una función llegará oficialmente en un plazo concreto y próximo, no merece la pena arriesgarse a instalar una aplicación que promete algo imposible de ofrecer y que probablemente encierre una contrapartida que no nos hará ningún bien.