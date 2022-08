Nuevo Outlook Lite, así es la alternativa más compacta a Gmail

Lo que ha hecho ahora Microsoft con Outlook es algo que llevamos viendo en distintos desarrolladores en los últimos años. Y es que no todas las apps son aptas para todos los móviles. Sobre todo, aquellos con peores prestaciones, que pueden tener más problemas a la hora de ejecutar ciertas aplicaciones. Es el caos del Outlook estándar, que es una app de correo imponente, como Gmail, que si se usa de forma intensiva podría llegar a colapsar nuestro teléfono y hacer que este funcione mucho más lento de lo deseable. Para ello Microsoft acaba de lanzar Outlook Lite, una versión mucho más compacta con menos requisitos para poder funcionar.

¿Para quién es ideal esta nueva versión?

Pues bien, es evidente que Microsoft ha lanzado este nuevo Outlook con la mirada puesta en los usuarios con móviles más modestos, sobre todo aquellos con menor memoria RAM y con un procesador más ajustado en rendimiento. En este caso, se trata de una nueva versión que ocupa muy poco el propio APK, de hecho, descargarlo son solo 5 megas. Es una app que solo necesita de 1GB de memoria RAM, por lo que también puede ser ideal para tantas tabletas que hay con poca memoria RAM y grandes pantallas que son perfectas para poder leer nuestros correos electrónicos.

Microsoft Outlook Lite | Microsoft

Es una app que nos ofrece una experiencia de uso bastante similar a la tradicional, la de la aplicación que conocíamos hasta ahora. Podemos acceder a nuestros correos electrónicos, el calendario y los contactos que tenemos almacenados. De esta forma la funcionalidad va a ser la que necesitan el 95% de los usuarios de este tipo de aplicaciones. Eso sí, es una versión que pierde otros aspectos, que no son tan esenciales, pero que sin duda dan un plus de confort en el uso de la aplicación.

Eso sí, como tal la app no se ha lanzado en España, ya que básicamente llega a países donde son más comunes los dispositivos menos potentes, los que podríamos conocer como países en vías de desarrollo, aunque lógicamente cada uno tiene sus circunstancias. Eso sí, nada nos impide que nos instalemos la app en nuestro móvil desde un repositorio, como pude ser APK Mirror. Desde ahí es posible descargarse la app y utilizarla normalmente. Si no quieres tener una aplicación pesada o que ocupe demasiado espacio en tu móvil, solo 20 megas, puedes optar por esta versión de Outlook.

Con este tipo de apps instaladas en nuestro móvil no solo ganaremos espacio libre en la memoria RAM o el almacenamiento interno, sino que además no penalizará en demasía la autonomía de nuestro teléfono. Ya que son apps muy eficientes energéticamente y le piden poco consumo de batería al terminal. Así que, si usas normalmente Outlook y quieres probarlo, nada te lo impide. Pero no tiene mucho sentido si tu móvil no va falto de rendimiento o almacenamiento. Es perfecto si tienes un móvil o tableta Android veterano, y quieres sacarle partido también para poder recibir y enviar correos electrónicos. En esos casos es una app perfecta para ser eficientes.

