El nuevo asistente de conducción de Google Maps comienza a llegar, ¿sabes cómo funciona?

Atrás quedan los tiempos en los que el navegador de Google era una parte separada de la aplicación de mapas y que solo utilizábamos al iniciar la marcha para conducir. Por suerte, ahora esa plataforma aparece unida de forma indivisible y es posible usarla indistintamente tanto si vamos por la calle y queremos llegar a algún sitio andando, como si nos montamos en el coche en dirección a la oficina.

Eso sí, aunque Google Maps ha hecho muchos esfuerzos para que su parte de navegador se mantenga útil y a la altura de otras alternativas mucho más sociales e informativas, no ha sido hasta ahora que los norteamericanos han introducido uno de esos cambios que estábamos esperando todos como agua de mayo: el asistente de conducción.

Presentado oficialmente en el Google I/O de 2019, cuando conocimos los primeros detalles de Android 10, esta función se ha ido perfeccionando con el paso de los meses y ahora ya está empezando a llegar a algunos usuarios con móviles Android. No es la forma que nos gustaría, que es simultáneamente y todos a la vez, pero al menos lo está haciendo en suficiente número de dispositivos y cuentas como para pensar que podríamos estar a las puertas de un actualización mayor.

Toda la información relevante, a mano mientras conduces

La idea que ha tenido Google no es otra que crear una especie de consola principal de asistencia al conductor donde se aglutinan todos los elementos necesarios para llevar a mano toda la información relevante de nuestros posibles destinos, trayectos, lugares favoritos, contenidos multimedia, etc. Como podéis ver por el vídeo que tenéis justo debajo, estamos ante una pantalla donde los elementos son lo suficientemente grandes como para no perder detalle de lo que ocurre por la carretera mientras circulamos.

Este asistente nos va a sugerir posibles destinos a los que queramos ir, en función de nuestros hábitos, días de la semana y horas del día en los que llevamos a cabo esos desplazamientos, pero también las últimas búsquedas que hemos hecho a través de Google Maps. Esto es realmente útil porque hay ocasiones en las que hemos mirado, previamente, cómo se va a cierto lugar (desde el PC, por ejemplo) y tenerlo ahí a la distancia de un solo clic es muy interesante.

Además de los datos del trayecto, el asistente de Google Maps os pondrá en pantalla información que atañe exclusivamente al smartphone, como posibles llamadas perdidas, mensajes recibidos y apuntes del calendario. Obviamente, todo el apartado multimedia también tiene su espacio y nos recomendará temas y playlists en función de nuestros gustos aunque, si somos más de ir escuchando la radio, nos ofrecerá accesos directos a las emisoras que más utilizamos.

Como siempre, mucha paciencia si veis que en vuestro teléfono todavía no han aparecido estas nuevas funciones ya que Google podría estar todavía en una fase temprana de su puesta de largo. Incluso, hay medios que barajan la posibilidad de que nos encontremos ante una prueba A/B para un grupo elegido de usuarios con la intención de conocer qué tal es su aceptación, manejo, etc. ¿Os parece interesante este recurso?