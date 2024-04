Nuevas condiciones de WhatsApp, ¿qué implica si las aceptas?

Meta ha vuelto a cambiar las reglas de uso de una de sus aplicaciones más populares. Desde el 11 de abril y de forma tácita si hemos seguido usando WhatsApp hemos aceptado sus condiciones. Esto es lo que implica.

Novedades de WhatsApp en qué consisten y qué implicaciones tienen

Millones de usuarios en todo el mundo han aceptado sin ser conscientes de ellos las nuevas condiciones del servicio y sus políticas de privacidad. Estás entraron en vigor el pasado 11 de abril y muchos de nosotros las hemos aceptado sin ser conscientes de ello. Ya que hemos seguido usando la app, condición indispensable para hacerlo. La empresa propietaria de Facebook y WhatsApp ha actualizado sus condiciones en respuesta a las nuevas disposiciones de la Unión Europea, para adaptarse a la Ley de servicios digitales y de mercados digitales.

Nueva interfaz de WhatsApp | WaBetaInfo

A través de estas el usuario tendrá acceso a la información acerca de la interoperabilidad de las plataformas. Dicho de otra forma, la posibilidad de mantener conversaciones con los usuarios de WhatsApp sin disponer de la app. Esto es algo que conseguimos a través de los mensajes RCS. Así como un mayor acceso a las normas de los canales, pudiendo reportar contenidos e incluso apelar decisiones.

Además de estas cuestiones, otro aspecto importante a tener en cuenta, es que con esta actualización se rebaja la edad de acceso al servicio. Hasta el momento la edad mínima para disponer de una cuenta era 16 años. A partir de este momento se sitúa en los 13. Aunque son muchos los cambios, lo que no cambia por el momento es la seguridad de nuestros mensajes gracias al cifrado extremo a extremo.

Como desde la aplicación no nos dan opción de no aceptar las condiciones de forma voluntaria lo único que podemos hacer si no estamos de acuerdo con estos cambios. Es dejar de usar la app, eliminando nuestra cuenta de usuarios. Recordemos que hace un tiempo, debido a los cambios en sus políticas de privacidad perdieron un gran número de usuarios en favor de otras aplicaciones de mensajería. Algo que no le sucederá en este momento, ya que muchos usuarios no son conscientes de que han las aceptado.

Una de las aplicaciones por las que podemos optar es mensajes de Google, la aplicación ha dado un giro de trescientos sesenta grados incluyendo los mensajes RCS. Hasta hace relativamente poco, está sólo funcionaba con mensajes SMS y MMS, por lo que tenían un coste añadido para los usuarios, dependiendo de su plan de telefonía. La apuesta del gigante de la gran G por su aplicación de mensajería es que podemos comunicarnos a través de la app, sin coste añadido, con cualquier usuario independientemente de la aplicación que use para ello. Además de nuevas y mejoradas funciones que hacen de esta una alternativa segura y al mismo tiempo que divertida, con los fotomojis y los emojis dinámicos.