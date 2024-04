La inteligencia artificial de WhatsApp ya está aquí, ¿cuándo llega a España?

Aunque ya sabíamos que Meta estaba trabajando en llevar la Inteligencia Artificial a WhatsApp, no ha sido hasta ahora cuando ha comenzado a expandirse por los chats de muchos usuarios. Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a WabetaInfo, la web que suele tener acceso anticipado a muchas de las funciones, y que ya ha visto cómo este chat adicional está comenzando a estar activo. Por tano es una excelente noticia, aunque nos faltan por confirmar de momento ciertos detalles para saber cuándo vamos a poder disfrutar de ella.

La IA se integra en los chats

Y es que Meta ahora está expandiendo esta esperada función a un grupo de usuarios en determinados países, que ahora van a poder ver en sus chats uno adicional. Se trata de Meta AI, el chat basado en inteligencia artificial generativa, en uno de esos modernos modelos de lenguaje, y que nos va a integrar dentro de los chats una experiencia bastante similar a la que tendríamos con un chatbot al estilo de ChatGPT.

De momento esta actualización está llegando solo a determinados países, a usuarios que cuentan con el inglés como idioma predeterminado en sus móviles. Por tanto, de momento en España no vamos a poder disfrutar de esta nueva IA de Meta. Ahora mismo solo están siendo usuarios indios los que están teniendo acceso a esta nueva funcionalidad de la app de mensajería. Esta nueva IA no solo se mostrará como un chat adicional en la lista de estos.

Sino que se integrará en la búsqueda de WhatsApp la propia IA de Meta, de tal forma que la barra tendrá un doble propósito, tanto el de hacer una búsqueda, como el de hablar con la propia inteligencia artificial. Así que parece que Meta se va a preocupar de que tengamos la inteligencia artificial lo más a mano posible para utilizarla a diario dentro de la aplicación. De momento esta actualización está llegando a las dos versiones móviles, tanto la de Android como la de iOS para los iPhone.

Según han desvelado, las búsquedas que hagamos en la aplicación se mantendrán dentro de nuestro teléfono y no se compartirán con la IA de Meta. Esta solo se activará en el momento que la invoquemos directamente, de lo contrario se mantendrá como una fiel espectadora de nuestros chats, pero no interactuará.

WhatsApp trabaja en una función bastante prescindible

Si, la conocíamos ayer, y es que no sabemos por qué razón les ha parecido una buena idea sugerirnos personas con las que chatear. Eso es lo que también se ha dejado ver en una de las versiones beta de la aplicación. En ella hemos podido ver cómo dentro de los chats, Meta podría añadir ciertas sugerencias de personas con las que podríamos chatear. Y la sugerencia se basaría en algo tan vago como que hemos interactuado recientemente con ese contacto, por ejemplo, visualizando su perfil. Parece ser que Meta no entiende que si no hemos hablado con esa persona es que no queremos, por lo que nos sobran totalmente esas sugerencias.