¡Note olvides de la pastilla! Así puede ayudarte el móvil a tomar puntualmente tus medicamentos

Incluso sin COVID-19 de por medio, los medicamentos se han convertido en algo esencial en la vida de muchas personas, incluso de la práctica totalidad de nosotros, que en alguna ocasión hemos necesitado tomar algún fármaco para combatir alguna dolencia ya se por una contingencia puntual o más severa. Normalmente asociamos tomar medicamentos en grandes cantidades a las personas mayores, que deben tomar cada día muchas pastillas, algo que puede ser un tanto confuso si no se maneja bien. Para ello podemos utilizar el teléfono móvil en un perfecto pastillero virtual con el que no olvidar ninguna medicación.

No te olvides de ningún medicamento

Nuestro teléfono puede ser un gran aliado para estos menesteres, y evitar que podamos olvidarnos de alguna pastilla, ya no solo para nosotros, porque a lo mejor no la necesitamos, sino que también podemos evitar olvidarnos de la de nuestros mayores, como nuestros padres o abuelos. Y hay una app que nos parece perfecta para ello, y que ha sido diseñada en exclusiva para poder gestionar todos los medicamentos que tenemos que tomar a lo largo de los días. Esta se llama Recordatorio de Medicamentos y Pastillas: Medisafe estando disponible tanto para móviles Android como para los iPhone en la App Store. Con esta app va a ser realmente difícil que nuestros mayores o nosotros mismos nos olvidemos de tomar un determinado medicamento.

Planifica y gestiona el consumo de los medicamentos

Con esta app podemos crear calendarios y alarmas diarias para tomar medicamentos. Porque lo que debemos hacer en ella es crear un directorio con todos los medicamentos, que podremos añadir fácilmente con el asistente. Junto con cada medicamento introduciremos cada cuánto tiempo tendremos que tomar las pastillas, y por tanto se generarán las alarmas necesarias para poder saber en todo momento qué pastilla hay que tomar. Una vez que se introduce la medicina, la dosis de esta y la periodicidad de las tomas, veremos cómo el teléfono nos avisa cada vez que hay que tomar una nueva pastilla.

Esta app además permite calcular cuándo nos vamos a quedar sin medicinas, y nos advierte de ello, gracias a que según el tipo de medicamento y envase sabe cuántas pastillas hemos tomado ya y cuántas nos quedan hasta que se agoten. Además las notificaciones son perfectas para personas mayores, ya que se muestran a pantalla completa, incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada. Cuando hay una notificación de tomar una pastilla en la pantalla del móvil, tenemos la opción pulsar sobre tres botones:

Saltarnos la toma

Tomarnos la pastilla

Posponer su toma

De esta manera si nos saltamos la toma desde la app esta no se contabilizará y se tendrá en cuenta en el inventario de pastillas que tenemos a nuestra disposición. Así nos aseguramos de que no se nos pasa ninguna pastilla. Dentro de esta app también podemos hacer seguimiento de otros tipos de eventos médicos, como las mediciones de glucosa o un calendario con las citas que tenemos pendientes con todos los médicos y especialistas que suelen vernos. Además, si instalamos la app en tanto en nuestro móvil como en el de nuestros mayores, las alarmas para tomar los medicamentos aparecerán en ambos teléfonos, por lo que si esa persona olvida o no se da cuenta de tomarla, nosotros veremos también el aviso y podremos recordárselo.