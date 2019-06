Muchos de los negocios que aparecen en Google Maps son ficticios

Google Maps se ha convertido en una especie de páginas amarillas de nuestro tiempo. Esta aplicación, tanto en su versión web como app, nos ofrece un directorio con millones de establecimientos a lo largo y ancho de todo el mundo. Un directorio de negocios que ahora hemos conocido que tenía millones de entradas falsas, y que demuestra que son muchos los negocios que aparecen en la herramienta que no son reales, algo que sin duda nos ha sorprendido bastante, porque es un tipo de fraude que no esperábamos ver en una app y web de navegación, que no es precisamente el tipo de app que se valga de este tipo de cosas. Y S, muchos de eso negocios no existen y son ficticios, así lo ha admitido Google tras destapar este problema el Wall Street Journal.

Más de diez millones de negocios falsos

Esos es lo que asegura el periódico norteamericano, que cifra en once millones el número de empresas falsas que se anunciaban en Google Maps y que se mostraban en alguna ubicación dentro de esta. Estos datos tienen poco que ver con los desvelados por Google con un informe propio, en el que aseguraba que solo el 0,5% de las empresas que se anunciaban y que se encontraban en Google Maps eran potencialmente falsas. Nada que ver por tanto ambas versiones, que nos dan una imagen de la plataforma diametralmente opuesta.

Google Maps | Pixabay

Según siempre el Wall Street Journal, 13 de los 20 principales resultados de búsquedas para negocios locales de un determinado sector en Nueva York eran falsos. Estos establecimientos tenían direcciones falsas que no se correspondían con ningún negocio real. De hecho solo dos de los veinte establecimientos de esos resultados habían cumplido las normas de publicación de Google My Business, la plataforma de los de Mountain View para publicar este tipo de información dentro de Google Maps. En este mismo informe se pone énfasis en que Google ha borrado solo el pasado año más de tres millones de perfiles falsos. Más del 90% de estos resultados además fueron borrados antes incluso de que los usuarios pudieran verlos en los resultados de cualquier búsqueda. Los usuarios de Google Maps son también muy activos a la hora de encontrar anuncios falsos y empresas falsas de este tipo en Google Maps, ya que gracias a ellos se han conseguido borrar nada menos que 250.000 perfiles de este tipo.

Parece por tanto que muchos de los negocios que vemos en Google Maps realmente no existen, y que están detrás de maniobras fraudulentas que nos sabemos exactamente qué es lo que buscan. La realidad es que el número de empresas falsas es bastante superior del que esperábamos, de hecho solo un 5% de las empresas falsas detectadas provienen de denuncias de usuarios, mientras que el resto han sido neutralizadas por los propios sistemas internos de Google. Un dato muy abultado, pero que no nos sorprende sobremanera, de hecho en Google Maps España es también bastante habitual toparse con empresas que no existen en diferentes direcciones, u otras que existen en zonas completamente disparatadas para la existencia de una empresa.