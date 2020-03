Llevamos varios días avisando del problema al que estamos todos expuestos en WhatsApp y otras fuentes de información no verificadas, y que tiene que ver con los bulos, la desinformación, las fake news y toda esa cohorte de expertos que dan su opinión gracias a notas de voz, mensajes, fotos o vídeos que colapsan nuestros chats. Una riada que es, en sí misma, un foco de infecciones informativas que os aconsejamos atajar cuanto antes.

Y prueba de ello no es solo el aumento de los ciberataques aprovechando la pandemia, sino la propagación de supuestos comunicados de alguien que nos avisa de cualquier evento que nos aseguran que va a ocurrir. Y el último es especialmente sospechoso porque, aunque no se ha podido definir exactamente cuál es su origen, se trata de un bulo que aprovecha (hasta retorcerlas) las informaciones surgidas en los últimos días sobre la posible utilización por parte de gobiernos y otros organismos de los datos de localización que tienen las operadoras de todos sus clientes, con la intención de saber cuáles son los principales focos de infección del coronavirus y hacer un seguimiento mucho más preciso para combatirlo.

Whatsapp ya no es la app más descargada | Getty Images

A partir de esas noticias, algunos desaprensivos han decidido ir un paso más allá e inventarse una supuesta intervención total de todas las comunicaciones y mensajes que enviemos desde nuestros dispositivos, lo que llevaría la situación a una especie de Gran Hermano donde nada de lo que digamos o hagamos quedará sin ser visto por alguien que estará atento a nuestros movimientos. Obviamente, como podéis imaginar, se trata de un bulo, incluso de una fake news a la que no hay que hacer caso pero que se está propagando por decenas de miles de chats a una velocidad récord en las últimas horas.

No contribuyas a propagar noticias falsas

El mensaje que se está viralizando reza que "A partir de mañana, nuevas reglas para la comunicación. Todas las llamadas serán grabadas. Todos los registros de llamadas telefónicas se registran. Todos los mensajes y llamadas de Whatsapp se graban. Monitoreo de Twitter. Monitoreo de Facebook. Monitoreo de todas las redes sociales y foros [...] Tenga cuidado de no enviar mensajes innecesarios o información contraria a las leyes y la moralidad. Evite compartir información confidencial con sus amigos y familiares". Por si acaso no teníamos suficiente, y para dar esa sensación de urgencia que nos impulse a compartirlo en dos clics, continúa diciendo que "es importante transmitir este mensaje solo hoy (por ayer). Porque a partir de mañana en el país ya existe otra forma de observación".

Como siempre os contamos, lo primero que debemos hacer es no dar crédito a un mensaje de estas características y, más importante todavía, no contribuir a propagar la desinformación compartiéndolo con nuestros contactos. Con esto evitaremos que no se produzcan falsos estados de alarma, mayores que el que ya vivimos por el impacto en sí de la enfermedad. Además, no solo es importante cortar de raíz esa cadena de transmisión, sino también hacer ver a quienes lo envían de que no contribuyan a ese efecto negativo, Y muy importante: solo hay que fiarse de fuentes verificadas.